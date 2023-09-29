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Seyhan Belediyesi hangi parti? Seyhan Belediye Başkanı kim, hangi partiden?

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SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Seyhan Belediye Başkanı görevini Akif Kemal AKAY yapmaktadır.

AKİF KEMAL AKAY KİMDİR?

Akif Kemal AKAY 1950 yılında Adana'da doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini de Adana'da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Üst Lisansı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya İhtisası bölümlerinden mezun olan Akay, ihtisası süresince de aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Adana'nın ve Bölge'nin ilklerinden biri olan tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarı Bir-Lab'ın kurucusudur.

1968 yılında CHP'ye üye olan Akay, SODEP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı, SODEP İl Yöneticisi, SHP İl Yöneticilikleri, CHP İl Sekreteri, CHP İl Başkanı, CHP ve SHP Kurultay Delegelikleri, CHP ve SHP Seçim Komitesi Üyelikleri ile Başkanlıklarının yanı sıra CHP Bilim Kurulu Üyesi ve CHP Parti Okulu Eğitmeni görevlerini üstlenmiştir.

Akif Kemal AKAY

Akif Kemal Akay, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde Genel Başkan Yardımcılığı, Akdeniz Bölge Sorumlusu, Şube Başkanlıkları, Genel Başkan Danışmanı, Adana Güç Birliği Vakfı kurucusu ve yöneticiliklerinde görev almıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunda delegelik ve üyelikleri bulunan ve çok sayıda sosyal sorumluluk projeleri yürüten Akif Kemal AKAY 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Seyhan Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Akif Kemal Akay'ın "Niçin CHP" ve "Sil Başkan Belediyecilik" adlarında iki kitabı bulunmaktadır.

Akif Kemal Akay'ın, biri siyaset bilimci, diğeri ise Kimya Mühendisi olmak üzere 2 kız evladı ve 5 torunu vardır.