Seyhan Barajı mühendisi kim? 1956'da açılan Seyhan Barajı'nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir?

22 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada 1956'da açılan Seyhan Barajı'nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 22 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya 1956'da açılan Seyhan Barajı'nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 22 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! Hangisi 1956'da açılan Seyhan Barajı'nın yapımında proje mühendisi olarak çalışmış olan kimdir? hangisinin sözlük tanımıdır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 22 EKİM PAZAR 200 BİN LİRALIK SORUSU

• A-) Necmettin Erbakan

• B-) Süleyman Demirel

• C-) Bülent Ecevit

• D-) Turgut Özal

Doğru Cevap: Süleyman Demirel