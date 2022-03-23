Şeyh Mansur Taburu nedir? Şeyh Mansur kimdir?

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 28. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk, Rus işgaline karşı yaptığı direnişi devam ettirirken, Ukrayna destekçisi Şeyh Mansur Taburu (Çeçenler) Rus ordusu içerisinde yer alan Kadirov'un askerlerine karşı savaşmaya başladı. Şeyh Mansur kimdir? Şeyh Mansur Taburu nedir?

ŞEYH MANSUR TABURU NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde, Rus ordusu ve Rus ordusu bünyesinde bulunan Çeçenlere karşı savaşacaklarını açıklayan Şeyh Mansur'un Çeçen savaşçıları çatışmalara başladı. Olay yerinde bulunan Çeçen savaşçının kamerasına yansıyan görüntülerde çatışmanın şiddeti görüldü. Çeçen savaşçılar, Rus destekçisi Çeçenlere bombalı saldırıda bulunurken o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

ŞEYH MANSUR KİMDİR?

Çeçence adı Oççurma olup, babasının adı Jela'dır. Çeçenistan'ın ilk devlet başkanı kabul edilen İmam Mansur, 1785-1791 yılları arasında Rus İmparatorluğu'na karşı Aldı'da başlattığı savaş ile Anapa'da yaralanıp teslim alınışına kadar geçen zaman içerisinde Kafkasya'daki bağımsızlık mücadelesinin başlatıcısı ve önderi olmuştur. Savaşlardaki başarılarından ötürü dağlı halkları O'na Mansur (Muzaffer, Zafer kazanan) ismini takmışlardır.

I. Aldı Muharebesi (26 Haziran 1785) sonrası kazandığı zafer ile adı, ülke dışına taşındı. Osmanlı Arşiv belgelerinde Kizlyar Kalesini Ruslardan almak için 15 Temmuz ve 19 Ağustos 1785 tarihlerinde olmak üzere iki kez kuşattığı yazılıdır.[1] 29 Temmuz 1785 Tarihinde Grigoripolis (Kum Kalesi)'i almış ve Vladikavkaz - Mozdok hattına egemen olmuştur. 15 Temmuz 1791'de Anapa Kalesini Rus birliklerine karşı İpeklizade Köse Mustafa Paşa ile birlikte savunurken yaralanmış ve Kont Gudoviç tarafından teslim alınmıştır. Anapa'da 93 subay ve 4000 nefer yitirmiş olmasına rağmen İmam Mansur'un yaralı olarak esir alınması Rusya'da büyük bir sevinç yaratmıştır.

Tedavisinden sonra Çariçe II. Katerina kendisini kabul etmiş, 15 Ekim 1791 de Sankt-Peterburg'dan Şlisselburg'a sevk edilmiş ve Şlisselburg Kalesine ömrü boyunca hapsedilmiştir. 10 Ocak 1792 Osmanlı-Rus Yaş Antlaşmasından sonra Sankt-Peterburg'a gönderilen Mustafa Rasih Paşa, esirlerin mübadelesi işleri sırasında İmam Mansur'un Osmanlı'ya teslimini istemiş fakat, Rus Makamlarınca Mansur'un Çeçen olduğu ve Osmanlı tebaası olmadığı kendilerine bildirilmiş, bu sebeple netice alınamamıştır.

13 Nisan 1794 günü işkence çekerek ölmüştür

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