Osmanlı Devleti zamanında yaşayan İslam İlahiyatçısı Şeyh Edebali'nin nasıl vefat ettiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali ne zaman, nasıl öldü? Şeyh Edebali kaç yaşında öldü? İşte detaylar...

Kuruluş Osman Şeyh Edebali öldü mü? Kuruluş Osman Şeyh Edebali diziden ayrılıyor mu? Şeyh Edebali ölecek mi?

Şeyh Edebali nasıl öldü? Osmanlı Devleti döneminde yaşayan İslam İlahiyatçısı Şeyh Edebali'nin hayatı araştırılıyor. Şeyh Edebali'nin kaç yaşında, nasıl vefat ettiği merak konusu oldu. Peki, Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali ne zaman, nasıl öldü? Şeyh Edebali kaç yaşında öldü? Detaylar haberimizde...

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali (1206-1326), Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Râbi'a Bala Hâtun'un babasıdır. Osmanlı Devleti'nin fikir babasıdır.

Osman Gazi'nin kayınpederi olup 3 çocuğu vardır. Mahmud Paşa, Mehmed Paşa, Râbi'a Bala Hâtun-dur. Osmanlı Beyliği kurulduktan sonra epey bir süre Bilecik'te ikamet etmiştir. Yetiştirdiği müridi Dursun Fakih Osmanlı Devletinin ilk kadısı olarak bilinmektedir. Şeyh Edebali aslen Karamanlı'dır. İlk eğitimini Hanefi fıkıhçısı Necmeddin ez-Zâhidî'den aldı. Daha sonra Şam'a giderek dönemin meşhur alimlerinden dersler aldı. Tefsir, hadis ve İslam hukukunda uzmanlaştı.

Eskişehir yakınlarında o zamanki adıyla İtburnu köyünde yaşadı. Kendi yaptırdığı zaviyede öğrenci yetiştirdi ve halkı aydınlattı. Bilecik'te yaptırdığı dergahta, Osman Gazi'yi de birçok defa misafir etti.

Rivayete göre, Osman Gazi, dergâhta bulunduğu bir gece rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ayın çıkıp kendi göğsüne girdiğini ve göğsünden bir büyük ağaç çıkıp dallarının alemi kapladığını, altından birçok nehirlerin çıkıp insanların bu sulardan geçtiklerini görmüştür. Şeyh Edebali rüyayı şöyle tabir etmiştir:

" Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Bala Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir. „

Bilecik'te ve Eskişehir'de adına türbeler yapılmıştır. Vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra da damadı Osman Gazi ölmüştür.

ŞEYH EDEBALİ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Şeyh Edebali 1206 yılında doğup 1326 yılında ölmüştür. Dolayısıyla Edebali, 120 yaşına kadar yaşamıştır.