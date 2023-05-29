Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Seyfullah Hacımüftüoğlu hakkında Seyfullah Hacımüftüoğlu kim sorusu merak ediliyor. Peki Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seyfullah Hacımüftüoğlu hayatı!

Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Seyfullah Hacımüftüoğlu hakkında Seyfullah Hacımüftüoğlu kim sorusu merak ediliyor. Peki Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Seyfullah Hacımüftüoğlu hayatı haberimizde...

SEYFULLAH HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Seyfullah Hacımüftüoğlu 2 Şubat 1960 doğumlu Türk bürokrattır. Mevcut Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteridir.

1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

Taraklı, Şemdinli, Doğanyurt, Ceylanpınar, Serinhisar, Akhisar kaymakamlıkları, Devlet Personel Başkanlığı başkan yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

29 Ağustos 2009 tarih ve 2009/15395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Valisi olmuştur. 19 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'te yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atandı.

26 Eylül 2014 tarihinde Millî Güvenlik Kurulu genel sekreterliğine atandı.

İki çocuk babasıdır.