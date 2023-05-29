Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrasında gözler kurulacak yeni Kabine'ye çevrildi. İçişleri Bakanlığı için adı geçen isimler arasında yer alan Seyfullah Hacımüftüoğlu hakkında Seyfullah Hacımüftüoğlu İçişleri Bakanı mı olacak? Seyfullah Hacımüftüoğlu bakan olacak mı? Soruları gündem oldu.

Seyfullah Hacımüftüoğlu İçişleri Bakanı mı olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrasında gözler kurulacak yeni Kabine'ye çevrildi. İçişleri Bakanlığı için adı geçen isimler arasında yer alan Seyfullah Hacımüftüoğlu hakkında Seyfullah Hacımüftüoğlu İçişleri Bakanı mı olacak? Seyfullah Hacımüftüoğlu bakan olacak mı? Soruları gündem oldu. Detaylar...

SEYFULLAH HACIMÜFTÜOĞLU İÇİŞLERİ BAKANI MI OLACAK?

Anayasa'ya göre, milletvekilleri bakan olamıyor, kabineye atanacak isimler parlamento dışından seçiliyor. İstanbul'dan milletvekili seçilen Süleyman Soylu yerine İçişleri Bakanlığı koltuğu için kulislerde farklı isimler konuşuluyor. AK Parti'de, Soylu'nun vekillikten istifa ederek bakanlık koltuğuna oturması ihtimali hâlâ bütünüyle dışlanmıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİN HACIMÜFTÜOĞLU'NUN ADI GEÇİYOR

Ancak Erdoğan'ın tercihini Soylu'dan yana kullanmaması durumunda en çok güvendiği isimlerden, 2014'ten bu yana Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini yürüten Seyfullah Hacımüftüoğlu'ndan yana kullanabileceği de konuşuluyor.

SEYFULLAH HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Seyfullah Hacımüftüoğlu 2 Şubat 1960 doğumlu Türk bürokrattır. Mevcut Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteridir.

1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur.

Taraklı, Şemdinli, Doğanyurt, Ceylanpınar, Serinhisar, Akhisar kaymakamlıkları, Devlet Personel Başkanlığı başkan yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

29 Ağustos 2009 tarih ve 2009/15395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rize Valisi olmuştur. 19 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'te yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atandı.

26 Eylül 2014 tarihinde Millî Güvenlik Kurulu genel sekreterliğine atandı.

İki çocuk babasıdır.