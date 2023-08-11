Uzun yıllardır birçok kişi tarafından sevilerek izlenmekte olan dizi Kurtlar Vadisi'nin karakterleri zaman zaman izleyiciler ve diğer kişi tarafından merak ediliyor. Peki, dizinin önemli karakterlerinden birisi olan Seyfo Dayı kimdir? Kurtlar Vadisi Seyfo Dayı karakteri gerçekte kim, hangi oyuncu?

Seyfo Dayı kimdir? Sorusu, özellikle dizinin izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin olarak Kurtlar Vadisi Seyfo Dayı karakteri gerçekte kim, hangi oyuncu? Sorusu da merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, dizinin önemli karakterlerinden birisi olan Seyfo Dayı kimdir? Kurtlar Vadisi Seyfo Dayı karakteri gerçekte kim, hangi oyuncu?

SEYFO DAYI KİMDİR?

Kurtlar Vadisi dizisinde Seyfo Dayı karakterini canlandırmakta olan oyuncu Nihat Nikerel'dir. Duran emmi sayesinde dizide Seyfo dayı ve Polat tanışmaktadır. Duran emminin ölümünün ardından birlikte yol yürüyerek ilişkilerini sıkılaştırıyor. Bu nedenle Seyfo dayı karakteri dizi içerisinde oldukça büyük önem taşımaktadır.

NİHAT NİKEREL KİMDİR?

Nihat Nikerel Türk sinema, dizi oyuncusu ve yazardır. Babasının vefatından sonra erken yaşlarda İstanbul'a gelen Nikerel, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, 1972–1976 yılları arasında uzun bir dünya seyahati yaptı. Daha sonra yurda dönen sanatçı, 1985 yılında senaryolaştırılabilecek öykü yazarak sinemaya adım attı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra kitap yazdı.

Nikerel, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi olup aynı zamanda öğretim görevlisi olarak İletişim bölümünde ders verdi.

1998 yılında Sıcak Saatler dizisinde canlandırdığı babacan komiser Cehennem Cevdet karakteri ile gönüllere taht kurmuştur. 2003 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı eski kabadayı Seyfo Dayı karakteri Nikerel'e büyük ün kazandırmıştır.

26 Eylül 2009 tarihinde Beşiktaş'taki evinde oğlu tarafından ölü bulundu. Yapılan incelemede, uykusunda kalp krizi geçirerek öldüğü anlaşıldı.

28 Eylül 2009 tarihinde Levent Camii'nde tören düzenlendi. Öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.