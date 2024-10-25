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Seyfi Birbir intihar mı etti, neden intihar etti? (Müge Anlı) Seyfi Birbir öldü mü?

Seyfi Birbir intihar mı etti, neden intihar etti? (Müge Anlı) Seyfi Birbir öldü mü?
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Sakaryalı Seyfi Birbir, bugün Adapazarı Kurtbeyler Mahallesi'ndeki evinde kendini asarak intihar etti. Peki, Seyfi Birbir intihar mı etti, neden intihar etti? (Müge Anlı) Seyfi Birbir öldü mü?

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Seyfi Birbir, yıllardır kayıp olan oğlu Serdar'ın akıbetini araştırmak amacıyla Müge Anlı'ya katılmış, burada yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkat çekmişti. Seyfi Birbir öldü mü? Seyfi Birbir intihar mı etti, neden intihar etti? (Müge Anlı)

SEYFİ BİRBİRÖLDÜ MÜ?

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Seyfi Birbir, yıllarTedavisinin ardından taburcu edilen ve Sakarya'daki evine dönen şüpheli baba Seyfi Birbir, Adapazarı'ndaki intihar etti.

Birbir'in Kurtbeyler Mahallesi'nde bulunan evinin yakınlarında ipe asılı halde bulunmasının ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi.

dır kayıp olan oğlu Serdar'ın akıbetini araştırmak amacıyla Müge Anlı'ya katılmış, burada yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkat çekmişti. Sakaryalı 51 yaşındaki Hacer Çınaroğlu 30 yıldır kayıp olan oğulları Serdar'ı bulma umuduyla televizyon ekranlarına çıkarken, baba Seyfi Birbir'in çelişkili ve tutarsız açıklamaları akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Bugün öğle saatlerinde gelen ölüm haberi, kaybolan Serdar'ın akıbetine dair şüpheleri daha da güçlendirdi.

21 EKİM'DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Programa çıktığı süre boyunca çelişkili beyanlar veren baba Seyfi Birbir, 21 Ekim tarihinde oğlunu yanında getireceğini beyan etmişti. Ancak belirtilen tarihte stüdyoya çıkmayan Birbir, otel odasında kendisine kesici aletle zarar vererek intihar girişiminde bulundu. Bu girişimi sonrası kurtarılan baba, bugün Sakarya'nın Kurtbeyler Mahallesi'ndeki evinde intihar etti. Cuma namazı sonrasında evinin bahçesindeki bir ağaca kendini asarak hayatına son verdi.

Geçtiğimiz Cuma günü programda bir iddiada bulunan baba Seyfi Birbir, oğlunun nerede olduğunu bildiğini söyleyerek ''Pazartesi günü yayına çıktığımda oğlum yanımda olacak. Yanımda oturacak. Ben babayım, 15 yıldan beri görüşüyorum çocuğumla. Sizden o kadar gizliyorum ki, annemle yüzleştirme beni diyor. Bilmez miyim ben çocuğumu kime verdiğimi. Bana başka bir şey sormayın. Pazartesi ünü otele girecek, iki oğlumla buraya geleceğim ben.'' ifadelerini kullanmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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