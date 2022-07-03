Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreş turnuvasının ağası bu sene de Seyfettin Selim seçildi. 2010'dan bu yana hemen hemen Kırkpınar ağası seçilen Seyfettin Selim'in kaç yaşında olduğu, aslen nereli olduğu ve kim olduğu araştırılıyor. Peki, Seyfettin Selim kimdir? Seyfettin Selim nereli?

SEYFETTİN SELİM KİMDİR?

1 Ağustos 1967 yılında Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dünyaya gelen Seyfettin Selim, Selim İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurucusu ve müdürüdür. Ayrıca hemen hemen 2010 yılından bu yana Kırkpınar Ağalığı görevini üstlenmektedir.

İnşaat sektöründe işçi olarak başlayan Seyfettin Selim, 07-Mayıs 1997 yılında ,atılımcı ve çalışkan kişiliği Seyfettin Selim'e, Selim İnşaat Gıda ve San.Tic.LTD.Şti'ni kurdurmuş ve inşaat sektöründeki yerini alarak çalışmalarını hızlandırmış, kısa sürede de Türk sanayisinin kalkınmasının temel taşı olan, bir çok büyük projelere imza atmıştır.

Seyfettin Selim halen çok sayıda kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını, üyeliğini ve murahhas üyeliğini yapmaktadır. 1997 yılından bu güne Hadımköy sanayici ve iş adamları derneği HASİAD 'ın üyesi olup aynı zamanda da 2013 yılında da Anadolu Aslanları İş Adamları derneği ASKON'a da üyeliğini başlatmıştır.

Ayrıca futbolla beraber 5 yıl 2008-2013 tarihleri arasında yağlı güreş ağalığı,güreş müsabakaları sponsorluğu,kickboks müsabakaları sponsorluğu yaparak Türk sporunun gelişmesinde tartışmasız katkıları mevcuttur. Cumhuriyet tarihinin en fazla Kırkpınar Ağalığını yapan Seyfettin Selim 5 yıl üst üste,ve son olarak 2014 yılı da dahil olmak üzere toplam 6 yıldır Kırkpınar Ağalığını sürdürmektedir.

Egitim alanında dadoğup büyüdüğü Sakarya'nın kaynarca ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi,Seyfettin Selim Kulaklı İ.Ö.O,Seyfettin Selim Meslek Yüksek Okulu,Seyfettin Selim Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak toplam dört okulu yine kendi imkanları ile yaparak vefa borcunu ödemiş ve ülkenin eğitimine yapmış olduğu katkının hazzını yaşamıştır. Eğitime katkıları bunlar ile sınırlı değil, kendi okulları dışında bir çok eğitim kurumuna da destekleri aralıksız devam etmektedir. Halen, sosyal ve kültürel içerikli çalışmalara yoğun zaman ayıran Seyfettin Selim, bir çok sosyal yardımlaşma vakıf ve derneklerine de sayısız katkı sağlamıştır. Doğup büyüdüğü yer olan Kaynarca Yeşilova köyü camii ve ikamet ettiği yer olan Arnavutköy Yeşilbayır camii de tamamen kendi imkanlarıyla insanlığa kazandırdığı yapılardandır.

Yine 2013 yılında başlamış olduğu Büyükçekmece Spor Klubü Başkanlığında kısa sürede uzun yol katedmiştir. Öncesinde Sakarya ve Körfez kluplerde başkanlık ve yönetiminde bulunarak bir çok katkıda bulunmuştur. Bundan öncede bilindiği üzre ticarete atılmış olduğu Hadımköy için de 3 yıl süreyle başkanlığını yapmış olduğu Hadımköy spor klubüne içerisinde minikler,yıldızlar ve profesyonel futboluda

kapasayacak,barındıracak Türk futbolunun ve sporunun gelişmesine yardımcı olacak bünyesinde futbolcuların ayrı ayrı kalabılecekleri 1. Sınıf otellerde bulunabilecek konfora sahip odaların ve sosyal kültürel amaçlı bölümlerin olduğu,Seyfetttin Selim Spor Kompleksi'ni yine tamamen kendi imkanları ile Hadımköy gençliğinin hizsmetine kavuşturmanın sevincini yaşamıştır.