Seydişehir'de seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil aniden yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halinde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehmus Toparlı'ya ait 72 AAZ 247 plakalı otomobil, Seydişehir Konya karayolu 1 kilometresi TEİAŞ yakınlarında seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, otomobilini durdurup aracından çıkarak itfaiyeyi aradı.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü.
Yangın sonrasında araç kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Otomobil