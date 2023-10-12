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Seydişehir'de seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil aniden yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.