Seydişehir Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Seydişehir Belediyesi hangi parti?

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SEYDİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Seydişehir Belediye Başkanı görevini Mehmet Tutal yapmaktadır.

MEHMET TUTAL KİMDİR?

1965 yılında Konya´nın Şeydişehir ilçesinin Bostandere Kasabasında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybetmesi sebebiyle zor şartlarda İlk ve orta öğrenimini kasabada tamamladı.1982 yılında Seydişehir Ticaret Lisesi'ni bitiren Mehmet TUTAL Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra, 1995 yılına kadar Ankara Çankaya'da öğretmenlik yaptı.

1995-1996 eğitim öğretim yılında memleketi Seydişehir'e döndü. Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulunda 2 yıl öğretmen, Seydişehir Lisesi'nde öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2007 yılında Seydişehir Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kurdu.

Memuriyetinin yanında, Ankara'da Milli Gençlik Vakfı Genel Merkezi'nde, Öğretmenler Vakfı'nda ve Eğitim-Bir Sendikası'nda sosyal faaliyetlerde bulunan TUTAL, ilçemize döndükten sonra, uzun yıllar Seydişehir Milli Gençlik Vakfı başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen başkanlığı görevlerini yürüttü. Tutal, 2014-2019 tarihleri arasında Seydişehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tutal, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2. kez Seydişehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmiştir. Mehmet TUTAL, evli ve dört çocuk babasıdır.