Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi. Peki, Seydikemer nerede, hangi ile bağlı? Seydikemer hangi bölgede?

Seydikemer'de deprem mi oldu? Seydikemer'de deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.37'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Gelişme sonrası Seydikemer nerede, hangi ile bağlı? Seydikemer hangi bölgede?

SEYDİKEMER NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI?

Seydikemer, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir.

12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Fethiye ilçesinde yer alan Kemer beldesinin ilçeye dönüşmesi ve isminin Seydikemer olarak değişmesi sonucu oluşmuştur.

Tarihçe

İlçe adını önceden Fethiye'ye bağlı olan Seydiler ile Kemer köylerinin adlarının birleşmesinden almıştır.

Seydiler Köyü, daha önce Seki mahallesiyle aynı muhtarlığa bağlı iken daha sonra muhtarlığı ayrılarak müstakil bir köy statüsüne getirilmiştir.

Kemer Beldesi ise adını mahallede bulunan tarihi Kemer Köprüsü'nden alır. 1915 yılında Seydiler kasabasının bir mahallesi ve bucak merkezi olan Kemer, 3 Eylül 1949'da aralarında 4 km olan Seydiler Köyü'nden ayrılarak müstakil bir köy haline geldi 26 Aralık 1990 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile adı, Seydiler mahallesiyle ile birleştirilmesinden dolayı 'Seydikemer' olarak değiştirilmiştir.