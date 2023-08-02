Seydikemer'de Terzilik Yapan Kadın, Lavanta İşine Başladı

Seydikemer'de terzilik yaparken ek iş olarak 4 yıl önce lavanta işine başlayan Havvana Toru, çevresindeki kadınlara hem örnek hem de iş kapısı oldu. Siparişlere yetişmeye çalışan genç kadın, yaklaşık 50 dönüm alanda gerçekleştirdiği lavanta üretimi işini diğer kadınlara da tavsiye etti.

Seydikemer'de terzilik yaparken ek iş olarak 4 yıl önce lavanta işine başlayan Havvana Toru, çevresindeki kadınlara hem örnek hem de iş kapısı oldu. Siparişlere yetişmeye çalışan genç kadın, yaklaşık 50 dönüm alanda gerçekleştirdiği lavanta üretimi işini diğer kadınlara da tavsiye etti.

Seydikemer İlçesinin, Yayla Kınık Mahallesi'nde 4 yıl önce bir hevesle lavanta işine başlayan Ali Toru ve eşi Havvana Toru kurduğu lavanta bahçesinde ortağı Berat Arslan ile birlikte Seydikemer İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde tıbbi ve aromatik bitki üretmeye başladı. Bu işi uzun araştırmalar sonucu giriştiğini belirten Havvana Toru, lavantanın yoğun rağbet gördüğünü belirtti.

'Fidan desteği istedi'

Asıl mesleğinin terzilik olduğunu ve 4 yıl önce giriştiği tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini severek yaptığını belirten Toru, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin fidan desteği ile başladığı bu işte şu anda yaklaşık 50 dönüm kadar alanda üretim yaptığını kaydetti.

Havvana Toru, "Bulunduğumuz yer Yaylakınık olarak geçiyor. Lavanta yetiştiriyorum ve işimi çok severek yapıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bana verdiği destek ile daha da ilerlemeye çalışıyorum. Hasat zamanı başladı. Lavantaları topluyoruz. Topladıktan sonra yağ sıkımını yapacağız. Lavanta ekme fikri, internette gezinirken benim yaşlarımda bir bayanın lavanta işleriyle uğraşmasını görmemle başladı. O bayanı örnek alarak başladım. İyi bir şekilde ilerleyerek yol aldım. Fidanını araştırdım ve arazisini buldum. Fidanını diktirdim. Fidanın bir kısmını kendim aldım. Bir kısmını da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bana verdiği destek ile 50 dönüm civarına yaklaştırdım. Daha dikilecek olan yerlerim var. Muğla Büyükşehir'den de ufak bir fidan desteği daha istiyorum" dedi.

"Hemcinslerine tavsiye etti"

Lavantanın ağrı kesici ve sakinleştirici özelliği olduğunu ayrıca saça da iyi geldiğini belirten Havvana Toru, "İlaçlarda ve deterjan malzemelerinde kullanılıyor. Bayan girişimcilere lavanta ekmeyi tavsiye ediyorum. Benim mesleğim terzilik. Hem de lavanta yetiştiriyorum. Çalışmayı ve azim etmeyi çok seviyorum. Azim ettikten sonra her şey olur. Yapamayacağım düşüncesine kapılmasınlar. Çaba sarf ettikten sonra her şeyin üstesinden gelinir" şeklinde konuştu. - MUĞLA