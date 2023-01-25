Seydikemer'de deprem mi oldu? Seydikemer'de deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.37'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Seydikemer'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi? gündeme taşındı.

Seydikemer'de deprem mi oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.37'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Seydikemer'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu, merkez üssü neresi? gündeme taşındı. İşte detaylar...

AKDENİZ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedilirken deprem; yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbarın yapılmadığı bildirildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.