Seyahatsever gençler, Aydın'ı keşfediyor

AYDIN Seyahatsever Projesi çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda ücretsiz konaklayan gençler, Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü, olarak bilinen Aydın'ı keşfediyor. Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, ören yerleri ve doğal güzellikleri ile genç misafirlerini beklerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen Seyahatsever Projesi ile gençler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabiliyor. Gençlerin, yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri hedefiyle hayata geçirilen proje, 10 Temmuz - 27 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak. Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra deniziyle de cazibe merkezlerinden olan Aydın, kapılarını genç misafirlerine açarken, 10 Temmuz itibariyle başlayan projeye gençlerden ilgi yoğun oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Söke ilçesinde bulunan Meryem Yazıcıoğlu Öğrenci Yurdu, projenin başladığı günden bu yana toplam bin 592 genç konaklarken, bin 754 genç de rezervasyon yaptırdı. Proje çerçevesinde Aydın genelinde hizmet veren yurtlar gençler için hazırlanırken, toplam bin 592 genç konaklamak için Aydın'ı tercih etti. Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler, Aydın'da seçilen yurtlarda ücretsiz bir şekilde konaklayabilirken, gençlerin gezmek için en çok tercih ettiği yerler ise Kuşadası ve Didim oldu. "Gençler için anlamlı bir proje" Projenin gençler için çok anlamlı ve güzel bir proje olduğunu vurgulayan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederek "Seyahatsever sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirdik ve Aydın'a geldik. Söke'deki öğrenci yurdu ise çok güzel ve özenle hazırlanmış bir şekilde karşıladı bizi. Personelleri de çok iyi ve ilgiliydi. Gayet temiz, güzel ve özel bir alanda bulunuyor. ulaşımı kolay bir yer. Tüm gençleri bekliyoruz. Aydın gibi turistik, güzel, denizi berrak bir şehri görmemizi sağlayan herkese çok teşekkür ederiz" dediler.

Seyahatsever gençler, Aydın'ı keşfediyor

AYDIN Seyahatsever Projesi çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda ücretsiz konaklayan gençler, Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü, olarak bilinen Aydın'ı keşfediyor.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, ören yerleri ve doğal güzellikleri ile genç misafirlerini beklerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen Seyahatsever Projesi ile gençler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabiliyor. Gençlerin, yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri hedefiyle hayata geçirilen proje, 10 Temmuz - 27 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak.

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra deniziyle de cazibe merkezlerinden olan Aydın, kapılarını genç misafirlerine açarken, 10 Temmuz itibariyle başlayan projeye gençlerden ilgi yoğun oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Söke ilçesinde bulunan Meryem Yazıcıoğlu Öğrenci Yurdu, projenin başladığı günden bu yana toplam bin 592 genç konaklarken, bin 754 genç de rezervasyon yaptırdı. Proje çerçevesinde Aydın genelinde hizmet veren yurtlar gençler için hazırlanırken, toplam bin 592 genç konaklamak için Aydın'ı tercih etti. Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler, Aydın'da seçilen yurtlarda ücretsiz bir şekilde konaklayabilirken, gençlerin gezmek için en çok tercih ettiği yerler ise Kuşadası ve Didim oldu.

"Gençler için anlamlı bir proje"

Projenin gençler için çok anlamlı ve güzel bir proje olduğunu vurgulayan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ederek "Seyahatsever sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirdik ve Aydın'a geldik. Söke'deki öğrenci yurdu ise çok güzel ve özenle hazırlanmış bir şekilde karşıladı bizi. Personelleri de çok iyi ve ilgiliydi. Gayet temiz, güzel ve özel bir alanda bulunuyor. ulaşımı kolay bir yer. Tüm gençleri bekliyoruz. Aydın gibi turistik, güzel, denizi berrak bir şehri görmemizi sağlayan herkese çok teşekkür ederiz" dediler.