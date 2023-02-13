Şevval Şirin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Haber spikeri Şevval Şirin'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Şevval Şirin geliyor. Peki, Şevval Şirin kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Şevval Şirin'in hayatı ve biyografisi haberimizde...

Kanal D spikeri Şevval Şirin kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Şevval Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte detaylar...

ŞEVVAL ŞİRİN KİMDİR?

Şevval Şirin Kanal D Haber Gün Arası programı sunucusudur. Şevval Şirin 1996 İstanbul doğumlu ve 26 yaşındadır. Temmuz 2022 tarihinden itibaren Kanal D Haber gün arası programının sunuculuğunu yapmaktadır. Şevval Şirin İstanbul Beykent Üniversitesi Televizyon Gazeteciliği ve Programcılığı bölümü mezunudur.

Şevval Şirin meslek hayatına 2013 yılında CNN Türk'te staj yaparak başladı. Şimdilerde Kanal D gün arası programını sunmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Şevval Şirin'in İnstagram'da 21 bin takipçisi bulunmaktadır.