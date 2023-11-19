Şevval Sam kimdir? Şevval Sam kaç yaşında, nereli? Şevval Sam hayatı ve biyografisi!

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ŞEVVAL SAM KİMDİR?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi ünlü şarkıcı Leman Sam, babası ise Selim Sam'dır. İlk ve ortaokul eğitimini Etiler'deki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Sam, Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde almıştır.

1993 – 1998 yılları arasında rol aldığı "Süper Baba" adlı dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan Şevval Sam, müzik kariyerine 2006 yılında "Sek" adlı stüdyo albümüyle adım atmıştır. Ardından 2007'de "Istanbul's Secrets" ve 2008'de "Karadeniz" adlı stüdyo albümlerini çıkarmıştır. 2010 yılında ise "Has Arabesk" albümüyle arabesk müziğinin önemli eserlerini kendi tarzıyla yorumlamıştır. Şevval Sam, müzik kariyerinin yanı sıra birçok dizide başarılı performans sergilemiş ve reklam filmlerinde de yer almıştır.