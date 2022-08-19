Şevval Şahin yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülenmesinin ardından Şevval Şahin yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu kimdir? Murat kazancıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar…

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez yan yana görüntülendi. Ünlü mankenin sevgilisiyle birlikte fotoğraflarının magazine yansımasının ardından Şevval Şahin yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu kimdir? Murat Kazancıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? soruları araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde…

ŞEVVAL ŞAHİN YENİ SEVGİLİSİ MURAT KAZANCIOĞLU KİMDİR?

Marcus Yiğit ile yaşadığı olaylı ilişkiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Şevval Şahin yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile ilk kez görüntülendi. 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Kazancıoğlu, Londra'da Regent Universty İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İşletmecilik kariyerinde "En İyi Çıkış Yapan Dünya Mutfağı" ödülüne layık görüldü. Kariyeri dışında sporla yakından ilgilenerek Profesyonel binicilik geçmişinde 10 yıl boyunca "binicilik engel atlama" dalında lisanslı olarak binicilik yaptı ve bu alanda Türkiye dereceleri kazandı. Kazancıoğlu'nun adı bir dönem ünlü oyuncu Burcu Özberk ile aşk iddialarına karışmıştı.