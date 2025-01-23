Şevval Şahin öldü mü? (Bolu otel yangını)

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yürekleri dağladı. Yangında 12. kattan atlayarak kurtulmaya çalışan Şevval Şahin'in sağlık durumu herkesin gündemindeydi. Maalesef genç kadından acı haber geldi. Kartalkaya yangını ve ardından yaşananlar, bölgede büyük bir üzüntüye yol açtı. Peki, Şevval Şahin öldü mü?

ŞEVVAL ŞAHİN ÖLDÜ MÜ?

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı'nda toprağa verilecek.