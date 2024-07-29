Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan kaç yaşında, nereli?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, atıcılık 10 metre Havalı Tabanca Karışık Takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olarak finale yükseldi ve madalyayı garantilemeleri üzerine sosyal medyada Şevval İlayda Tarhan'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Şevval İlayda Tarhan hakkında merak edilenler…

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN KİMDİR?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan, 4 Şubat 2000 tarihinde Ankara'da doğdu. 10 metre havalı tabanca yarışmalarında milli sporcu olarak mücadele eden Tarhan, hem ulusal hem de Avrupa gençler ve kadınlar takım rekorlarına sahiptir.

2015 yılından itibaren hava tabancası dalında yarışan sporcu, 2018 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda 237,9 puan elde ederek gençler kategorisinde altın madalya kazandı ve bir rekor kırdı.

2019 yılında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa 10m Hava Tabanca Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde Avrupa rekoru kırarak bir altın madalya daha kazandı.

Ayrıca, 2022 ISSF Dünya Kupası'nın Bakü, Azerbaycan ayağında, Yusuf Dikeç ile birlikte karışık takım yarışmasında bronz madalya elde etti.