Şevval ayının son günü ne zaman? 2022 Şevval ayı ne zaman bitiyor, kaç gün? - Haberler

Şevval ayının son günü ne zaman? 2022 Şevval ayı ne zaman bitiyor, kaç gün?
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Üç aylardan sonra gelen Hicri ay Şevval ayıdır. Şevval ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Şevval ayının son günü ne zaman? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Peki, 2022 Şevval ayı ne zaman bitiyor, kaç gün? Şevval kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Araplar kamerî ayların eski adlarını değiştirirken bu ay yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu bir döneme rastladığı için bu adın verildiği rivayet edilmektedir.
Şevval ayının son günü ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. ilkidir. İslâm tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şunlardır: Benî Kaynuka' Gazvesi (2/624), Uhud Gazvesi (3/625), Huneyn Gazvesi (8/630), Tâif Gazvesi (8/630), bir rivayete göre Hz. Peygamber'in oğlu İbrâhim'in vefatı (10/632). Osmanlı Devleti'nde memurların tayinleri (tevcîhat) Tanzimat'tan önce şevval ayında yapıldığı için bu tayinler "şevval tevcîhatı" diye isimlendirilirdi. Şevval ayının son günü ne zaman? 2022 Şevval ayı ne zaman bitiyor, kaç gün?
ŞEVVAL AYININ SON GÜNÜ NE ZAMAN?
Şevval ayı 2 Mayıs Pazartesi 2022 günü başladı. Şevval ayının son günü olan 29. Şevval, 30 Mayıs tarihine denk geliyor.
2022 ŞEVVAL AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!
Şevval ayının tüm günleri ve tarihleri
- 2 Mayıs : Şevval ayı 1. günü
- 3 Mayıs : Şevval ayı 2. günü
- 4 Mayıs : Şevval ayı 3. günü
- 5 Mayıs : Şevval ayı 4. günü
- 6 Mayıs : Şevval ayı 5. günü
- 7 Mayıs : Şevval ayı 6. günü
- 8 Mayıs : Şevval ayı 7. günü
- 9 Mayıs : Şevval ayı 8. günü
- 10 Mayıs : Şevval ayı 9. günü
- 11 Mayıs : Şevval ayı 10. günü
- 12 Mayıs : Şevval ayı 11. günü
- 13 Mayıs : Şevval ayı 12. günü
- 14 Mayıs : Şevval ayı 13. günü
- 15 Mayıs : Şevval ayı 14. günü
- 16 Mayıs : Şevval ayı 15. günü
- 17 Mayıs : Şevval ayı 16. günü
- 18 Mayıs : Şevval ayı 17. günü
- 19 Mayıs : Şevval ayı 18. günü
- 20 Mayıs : Şevval ayı 19. günü
- 21 Mayıs : Şevval ayı 20. günü
- 22 Mayıs : Şevval ayı 21. günü
- 23 Mayıs : Şevval ayı 22. günü
- 24 Mayıs : Şevval ayı 23. günü
- 25 Mayıs : Şevval ayı 24. günü
- 26 Mayıs : Şevval ayı 25. günü
- 27 Mayıs : Şevval ayı 26. günü
- 28 Mayıs : Şevval ayı 27. günü
- 29 Mayıs : Şevval ayı 28. günü
- 30 Mayıs : Şevval ayı 29. günü
- 31 Mayıs : Zülkade ayının 1. günü
Şevval ayının tüm geceleri ve tarihleri
- Şevval ayı 1. gecesi : 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 2. gecesi : 2 Mayıs'ı 3 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 3. gecesi : 3 Mayıs'ı 4 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 4. gecesi : 4 Mayıs'ı 5 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 5. gecesi : 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 6. gecesi : 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 7. gecesi : 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 8. gecesi :8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 9. gecesi : 9 Mayıs'ı 10 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 10. gecesi : 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 11. gecesi : 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 12. gecesi : 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 13. gecesi : 13 Mayıs'ı 14 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 14. gecesi : 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 15. gecesi : 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 16. gecesi : 16 Mayıs'ı 17 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 17. gecesi : 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 18. gecesi : 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 19. gecesi : 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 20. gecesi : 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 21. gecesi : 21 Mayıs'ı 22 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 22. gecesi : 22 Mayıs'ı 23 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 23. gecesi : 23 Mayıs'ı 24 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 24. gecesi : 24 Mayıs'ı 25 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 25. gecesi : 25 Mayıs'ı 26 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 26. gecesi : 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 27. gecesi : 27 Mayıs'ı 28 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 28. gecesi : 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 29. gecesi : 29 Mayıs'ı 30 Mayıs'a bağlayan gece
- Zilkade ayı 1. gecesi : 30 Mayıs Pazartesi'yi 31 Mayıs Salı'ya bağlayan gece