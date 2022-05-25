Şevval ayı nedir, ne anlama geliyor? Şevval ayı ne zaman başlar ne zaman biter? - Haberler

Şevval ayı nedir, ne anlama geliyor? Şevval ayı ne zaman başlar ne zaman biter?
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Hicri takvime göre üç aylardan sonra gelen ay, Şevval ayıdır. Şevval ayı nedir ve ne anlama geliyor vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şevval ayı ne zaman başlar ne zaman biter sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Şevval ayı nedir?
Şevval kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Araplar kamerî ayların eski adlarını değiştirirken bu ay yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu bir döneme rastladığı için bu adın verildiği rivayet edilmektedir. Şevval ayı ne anlama geliyor ve ne zaman bitiyor merak ediliyor. Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi sorusu araştırılıyor. Şevval ayı nedir, ne anlama geliyor? Şevval ayı ne zaman başlar ne zaman biter? Detaylar haberimizdedir…
Şevval, Hicri takvime göre yılın 10. ayıdır. 1 Şevval Ramazan Bayramı'nın ilk günü iken, 3 Şevval son günüdür.
Şevval ayı 2 Mayıs Pazartesi 2022 günü başladı. Şevval ayının son günü olan 29. Şevval, 30 Mayıs tarihine denk geliyor.
Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbnbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).
Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.
Şevval ayının tüm günleri ve tarihleri
- 2 Mayıs : Şevval ayı 1. günü
- 3 Mayıs : Şevval ayı 2. günü
- 4 Mayıs : Şevval ayı 3. günü
- 5 Mayıs : Şevval ayı 4. günü
- 6 Mayıs : Şevval ayı 5. günü
- 7 Mayıs : Şevval ayı 6. günü
- 8 Mayıs : Şevval ayı 7. günü
- 9 Mayıs : Şevval ayı 8. günü
- 10 Mayıs : Şevval ayı 9. günü
- 11 Mayıs : Şevval ayı 10. günü
- 12 Mayıs : Şevval ayı 11. günü
- 13 Mayıs : Şevval ayı 12. günü
- 14 Mayıs : Şevval ayı 13. günü
- 15 Mayıs : Şevval ayı 14. günü
- 16 Mayıs : Şevval ayı 15. günü
- 17 Mayıs : Şevval ayı 16. günü
- 18 Mayıs : Şevval ayı 17. günü
- 19 Mayıs : Şevval ayı 18. günü
- 20 Mayıs : Şevval ayı 19. günü
- 21 Mayıs : Şevval ayı 20. günü
- 22 Mayıs : Şevval ayı 21. günü
- 23 Mayıs : Şevval ayı 22. günü
- 24 Mayıs : Şevval ayı 23. günü
- 25 Mayıs : Şevval ayı 24. günü
- 26 Mayıs : Şevval ayı 25. günü
- 27 Mayıs : Şevval ayı 26. günü
- 28 Mayıs : Şevval ayı 27. günü
- 29 Mayıs : Şevval ayı 28. günü
- 30 Mayıs : Şevval ayı 29. günü
- 31 Mayıs : Zülkade ayının 1. günü
Şevval ayının tüm geceleri ve tarihleri
- Şevval ayı 1. gecesi : 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 2. gecesi : 2 Mayıs'ı 3 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 3. gecesi : 3 Mayıs'ı 4 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 4. gecesi : 4 Mayıs'ı 5 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 5. gecesi : 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 6. gecesi : 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 7. gecesi : 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 8. gecesi :8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 9. gecesi : 9 Mayıs'ı 10 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 10. gecesi : 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 11. gecesi : 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 12. gecesi : 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 13. gecesi : 13 Mayıs'ı 14 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 14. gecesi : 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 15. gecesi : 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 16. gecesi : 16 Mayıs'ı 17 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 17. gecesi : 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 18. gecesi : 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 19. gecesi : 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 20. gecesi : 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 21. gecesi : 21 Mayıs'ı 22 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 22. gecesi : 22 Mayıs'ı 23 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 23. gecesi : 23 Mayıs'ı 24 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 24. gecesi : 24 Mayıs'ı 25 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 25. gecesi : 25 Mayıs'ı 26 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 26. gecesi : 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 27. gecesi : 27 Mayıs'ı 28 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 28. gecesi : 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece
- Şevval ayı 29. gecesi : 29 Mayıs'ı 30 Mayıs'a bağlayan gece
- Zilkade ayı 1. gecesi : 30 Mayıs Pazartesi'yi 31 Mayıs Salı'ya bağlayan gece