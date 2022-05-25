Şevval ayı nedir, ne anlama geliyor? Şevval ayı ne zaman başlar ne zaman biter? - Haberler

Şevval kelimesinin onuncu aya ad olması değişik şekillerde açıklanmıştır. Araplar kamerî ayların eski adlarını değiştirirken bu ay yaz mevsiminde havanın sıcak olduğu bir döneme rastladığı için bu adın verildiği rivayet edilmektedir. Şevval ayı ne anlama geliyor ve ne zaman bitiyor merak ediliyor. Ramazan'da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi sorusu araştırılıyor. Şevval ayı nedir, ne anlama geliyor? Şevval ayı ne zaman başlar ne zaman biter? Detaylar haberimizdedir…

ŞEVVAL AYI NEDİR?

Şevval, Hicri takvime göre yılın 10. ayıdır. 1 Şevval Ramazan Bayramı'nın ilk günü iken, 3 Şevval son günüdür.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAR NE ZAMAN BİTER?

Şevval ayı 2 Mayıs Pazartesi 2022 günü başladı. Şevval ayının son günü olan 29. Şevval, 30 Mayıs tarihine denk geliyor.

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbnbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

2022 ŞEVVAL AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

Şevval ayının tüm günleri ve tarihleri

2 Mayıs : Şevval ayı 1. günü

3 Mayıs : Şevval ayı 2. günü

4 Mayıs : Şevval ayı 3. günü

5 Mayıs : Şevval ayı 4. günü

6 Mayıs : Şevval ayı 5. günü

7 Mayıs : Şevval ayı 6. günü

8 Mayıs : Şevval ayı 7. günü

9 Mayıs : Şevval ayı 8. günü

10 Mayıs : Şevval ayı 9. günü

11 Mayıs : Şevval ayı 10. günü

12 Mayıs : Şevval ayı 11. günü

13 Mayıs : Şevval ayı 12. günü

14 Mayıs : Şevval ayı 13. günü

15 Mayıs : Şevval ayı 14. günü

16 Mayıs : Şevval ayı 15. günü

17 Mayıs : Şevval ayı 16. günü

18 Mayıs : Şevval ayı 17. günü

19 Mayıs : Şevval ayı 18. günü

20 Mayıs : Şevval ayı 19. günü

21 Mayıs : Şevval ayı 20. günü

22 Mayıs : Şevval ayı 21. günü

23 Mayıs : Şevval ayı 22. günü

24 Mayıs : Şevval ayı 23. günü

25 Mayıs : Şevval ayı 24. günü

26 Mayıs : Şevval ayı 25. günü

27 Mayıs : Şevval ayı 26. günü

28 Mayıs : Şevval ayı 27. günü

29 Mayıs : Şevval ayı 28. günü

30 Mayıs : Şevval ayı 29. günü

31 Mayıs : Zülkade ayının 1. günü

Şevval ayının tüm geceleri ve tarihleri

Şevval ayı 1. gecesi : 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 2. gecesi : 2 Mayıs'ı 3 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 3. gecesi : 3 Mayıs'ı 4 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 4. gecesi : 4 Mayıs'ı 5 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 5. gecesi : 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 6. gecesi : 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 7. gecesi : 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 8. gecesi :8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 9. gecesi : 9 Mayıs'ı 10 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 10. gecesi : 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 11. gecesi : 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 12. gecesi : 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 13. gecesi : 13 Mayıs'ı 14 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 14. gecesi : 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 15. gecesi : 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 16. gecesi : 16 Mayıs'ı 17 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 17. gecesi : 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 18. gecesi : 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 19. gecesi : 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 20. gecesi : 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 21. gecesi : 21 Mayıs'ı 22 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 22. gecesi : 22 Mayıs'ı 23 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 23. gecesi : 23 Mayıs'ı 24 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 24. gecesi : 24 Mayıs'ı 25 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 25. gecesi : 25 Mayıs'ı 26 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 26. gecesi : 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 27. gecesi : 27 Mayıs'ı 28 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 28. gecesi : 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 29. gecesi : 29 Mayıs'ı 30 Mayıs'a bağlayan gece

Zilkade ayı 1. gecesi : 30 Mayıs Pazartesi'yi 31 Mayıs Salı'ya bağlayan gece

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