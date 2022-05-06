Şevval ayı gün gün takvimi 2022! Şevval ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şevval ayı günleri ve geceleri! Bugün Şevval'in kaçı?

2022 Şevval ayının günlere göre takvimi sizlerle... Bugün Şevval ayının kaçıncı günü ve gecesi? Şevval ayı kaç gün sürecek? Şevval ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Şevval ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Şevval ayı 2022 gün gün takvimi! Şevval ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şevval ayı günleri ve geceleri! Bugün Şevval'in kaçıncı gecesi ve kaçıncı günüdür? Şevval ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

Şevval ayı 2 Mayıs Pazartesi 2022 günü başladı. Yani Şevval ayının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi günü idi. Bugün yani 6 Mayıs Cuma günü ise Şevval ayının 5. günüdür.

BUGÜN ŞEVVAL AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ 2022?

6 Mayıs 2022 Cuma bugün Şevval ayının 5. günüdür . 6 Mayıs Cuma'yı 7 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece ise Şevval ayının 7. gecesidir. Dinimizde geceler önce geldiğinden dolayı 7. gece gününün bir önceki akşamı oluyor.

2022 ŞEVVAL AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

Şevval ayının tüm günleri ve tarihleri





2 Mayıs : Şevval ayı 1. günü

3 Mayıs : Şevval ayı 2. günü

4 Mayıs : Şevval ayı 3. günü

5 Mayıs : Şevval ayı 4. günü

6 Mayıs : Şevval ayı 5. günü

7 Mayıs : Şevval ayı 6. günü

8 Mayıs : Şevval ayı 7. günü

9 Mayıs : Şevval ayı 8. günü

10 Mayıs : Şevval ayı 9. günü

11 Mayıs : Şevval ayı 10. günü

12 Mayıs : Şevval ayı 11. günü

13 Mayıs : Şevval ayı 12. günü

14 Mayıs : Şevval ayı 13. günü

15 Mayıs : Şevval ayı 14. günü

16 Mayıs : Şevval ayı 15. günü

17 Mayıs : Şevval ayı 16. günü

18 Mayıs : Şevval ayı 17. günü

19 Mayıs : Şevval ayı 18. günü

20 Mayıs : Şevval ayı 19. günü

21 Mayıs : Şevval ayı 20. günü

22 Mayıs : Şevval ayı 21. günü

23 Mayıs : Şevval ayı 22. günü

24 Mayıs : Şevval ayı 23. günü

25 Mayıs : Şevval ayı 24. günü

26 Mayıs : Şevval ayı 25. günü

27 Mayıs : Şevval ayı 26. günü

28 Mayıs : Şevval ayı 27. günü

29 Mayıs : Şevval ayı 28. günü

30 Mayıs : Şevval ayı 29. günü

31 Mayıs : Zülkade ayının 1. günü

Şevval ayının tüm geceleri ve tarihleri Şevval ayı 1. gecesi : 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 2. gecesi : 2 Mayıs'ı 3 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 3. gecesi : 3 Mayıs'ı 4 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 4. gecesi : 4 Mayıs'ı 5 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 5. gecesi : 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 6. gecesi : 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 7. gecesi : 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 8. gecesi :8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 9. gecesi : 9 Mayıs'ı 10 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 10. gecesi : 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 11. gecesi : 11 Mayıs'ı 12 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 12. gecesi : 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 13. gecesi : 13 Mayıs'ı 14 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 14. gecesi : 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 15. gecesi : 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 16. gecesi : 16 Mayıs'ı 17 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 17. gecesi : 17 Mayıs'ı 18 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 18. gecesi : 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 19. gecesi : 19 Mayıs'ı 20 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 20. gecesi : 20 Mayıs'ı 21 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 21. gecesi : 21 Mayıs'ı 22 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 22. gecesi : 22 Mayıs'ı 23 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 23. gecesi : 23 Mayıs'ı 24 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 24. gecesi : 24 Mayıs'ı 25 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 25. gecesi : 25 Mayıs'ı 26 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 26. gecesi : 26 Mayıs'ı 27 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 27. gecesi : 27 Mayıs'ı 28 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 28. gecesi : 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayı 29. gecesi : 29 Mayıs'ı 30 Mayıs'a bağlayan gece

Zilkade ayı 1. gecesi : 30 Mayıs Pazartesi'yi 31 Mayıs Salı'ya bağlayan gece

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