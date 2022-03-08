Sevmeyince yük olur karınca / Sevince filler karınca / İnsan dağları bile taşır omzunda / Gerçekten sevip aşık olunca sözleri kime aittir?

Sevmeyince yük olur karınca sözleri kime aittir merak ediliyor. Sosyal medya platformu TikTok'ta karşımıza çıkan Sevmeyince yük olur karınca/ Sevince filler karınca/ İnsan dağları bile taşır omzunda/ Gerçekten sevip aşık olunca sözleri kime ait gündem konusu oldu. İşte detaylar...

SEVMEYİNCE YÜK OLUR KARINCA SÖZLERİ KİME AİT?

Sevmeyince yük olur karınca sözleri Şems-i Tebrizi'ye aittir. Bilinenin aksine sözler aslında şu şekildedir:

"Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca. Dağı bile taşır insan aşık olup inanınca."

ŞEMS-İ TEBRİZİ SÖZLERİ

Yaşarken anlayamadıkları değerleri, öldükten sonra anlamanın kimseye faydası yok. Sevdiğinizi dirileştirmenin yolu, hayatın tazeliğinde itiraf ve ifade etmektir.

'Hakk'ın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. "Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir" diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını?

Kadın; bilene "nefes", bilmeyene "nefs"tir.

Her insan için bir aşık olma zamanı vardır, bir de ölmek zamanı...

Şeytanda insandaki özelliklerin birisi hariç hepsi vardır. Şeytanda eksik olan tek nimet aşk... Şeytanın insanı çekememesi aşksızlığındandır.

Kıyamet günü, Bedenim, bedenim diyeceksin. Hz. Muhammed, Ümmetim, ümmetim diyecek. Cennet, Hissem, hissem diyecek. Cehennem, Payım, payım diyecek. Rabbu'l-İzzet, Kulum, kulum diyecek.

Sen nasıl bir pınarsın Mevlana'm, içtikçe daha çok susadığım...

Allah bir insanı senin elinle ayağa kaldıracaksa, sen nasıl elini uzatmazsın ? Allah seni insanlara sevdirmek istiyor, Allah senin dağılmış parçalarını topluyor. Aşka nankörlük etme!

Ey aşk! Sen öyle bir kişisin ki, dünya tokları, senin vuslatının açlarıdır.

Aşık odur ki, Allah'tan aldığı aşk emanetini Allah'a verir. Aşk mezhebinde her şey Yüce Aşk'a kurbandır.

Dostluk gül olmaktır yaprağı ile de dikeni ile de.

İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama aşkı bulamıyor...

Ey gönül! Şimdi sorarım sana, hangi aşk daha büyüktür? Anlatılarak dile düşen mi, anlatılmayıp yürek deşen mi?

Her şey insanoğluna feda iken insanoğlu ise kendine cefa olmuştur.

Hakiki dost Allah gibi mahrem olmalıdır. Dostun çirkinliklerine, hoşa gitmeyen hallerine tahammül etmeli, hatasından incinmemelidir. Dosttan yüz çevirmemelidir, dosta itiraz etmemelidir. Nitekim rahmeti bol olan Allah kullarının ayıplarından, günahlarından, noksanlarından dolayı onlardan yüz çevirmez. Tam bir inayet ve şefkatle, onlara rızkını verir. İşte garazsız, ivazsız dostluk budur...

Sığ suları en hafif rüzgarlar bile coşturabiliyor.

Derin denizleri ise ancak derin sevdalar..

Anladım ki, derin ve esrarengiz olan her şey susuyor.

Anladım ki susan her şey derin ve heybetli…

Bu nicelik ve nitelik dünyasının ucunda

Dertli sesiyle konuşan bir adam durmakta !

Gözü kartallarınkinden bile daha keskin

Yüzü şahididir gönül ateşinin

İç ateşinin yakıcılığı artıyor her zaman

Arzuyla dolu bir ruhtan, yanan bir avuç topraktı

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