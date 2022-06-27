Sevmek Zamanı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Sevmek Zamanı dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi hangi şehirde geçiyor?
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Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Sevmek Zamanı nerede çekiliyor merak edildi. Dizi izleyenler, Sevmek Zamanı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Sevmek Zamanı dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. Peki, Sevmek Zamanı dizisi hangi şehirde çekilmiştir? İşte detaylar...
Sevmek Zamanı nerede çekiliyor? Sevmek Zamanı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. Peki, Sevmek Zamanı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Sevmek Zamanı dizi çekimleri nerede yapıldı?
Sevmek Zamanı dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılıyor.
Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.
İlhan Şen : Kağan Kerimoğlu
Deniz Işın : Firuze Yavuz
Serenay Aktaş : Leyla Kerimoğlu
Toprak Can Adıgüzel : Feryat Yavuz
Beran Soysal : Mehmet
Muttalip Müjdeci : Muhsin
Çağdaş Onur Öztürk : Taner Çeliker
Nimet İyigün : Zeynep Kerimoğlu
Onur Gözeten : Ömer
Derya Pınar Ak : Çiğdem
Ozan Yiğit : Serdar
Zeynep Oymak : Ayşegül