Sevmek Zamanı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Sevmek Zamanı dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi hangi şehirde geçiyor?

Sevmek Zamanı nerede çekiliyor? Sevmek Zamanı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. Peki, Sevmek Zamanı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Sevmek Zamanı dizi çekimleri nerede yapıldı?

SEVMEK ZAMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevmek Zamanı dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılıyor.

SEVMEK ZAMANI KONUSU NE?

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

SEVMEK ZAMANI OYUNCU KADROSU

İlhan Şen : Kağan Kerimoğlu

Deniz Işın : Firuze Yavuz

Serenay Aktaş : Leyla Kerimoğlu

Toprak Can Adıgüzel : Feryat Yavuz

Beran Soysal : Mehmet

Muttalip Müjdeci : Muhsin

Çağdaş Onur Öztürk : Taner Çeliker

Nimet İyigün : Zeynep Kerimoğlu

Onur Gözeten : Ömer

Derya Pınar Ak : Çiğdem

Ozan Yiğit : Serdar

Zeynep Oymak : Ayşegül

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