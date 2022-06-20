Sevmek Zamanı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevmek Zamanı hangi günler yayınlanıyor? Pazartesi günü mü?
- Güncelleme:
ATV'nin sevilen dizisi Sevmek Zamanı ne zaman, saat kaçta başlıyor merak ediliyor. Dizinin yayın günü hangi gün merak edilmektedir. Peki, Sevmek Zamanı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevmek Zamanı hangi günler yayınlanıyor? Pazartesi günü mü? İşte detaylar...
Sevmek Zamanı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevmek Zamanı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. Sevmek Zamanı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevmek Zamanı hangi günler yayınlanıyor? Pazartesi günü mü?
Sevmek Zamanı dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00'da ATV'de ekranlara geliyor.
Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.
İlhan Şen : Kağan Kerimoğlu
Deniz Işın : Firuze Yavuz
Serenay Aktaş : Leyla Kerimoğlu
Toprak Can Adıgüzel : Feryat Yavuz
Beran Soysal : Mehmet
Muttalip Müjdeci : Muhsin
Çağdaş Onur Öztürk : Taner Çeliker
Nimet İyigün : Zeynep Kerimoğlu
Onur Gözeten : Ömer
Derya Pınar Ak : Çiğdem
Ozan Yiğit : Serdar
Zeynep Oymak : Ayşegül
Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) June 20, 2022