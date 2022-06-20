Sevmek Zamanı konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncu kadrosunda kimler var? Sevmek Zamanı uyarlama mı? Sevmek Zamanı oyuncuları ve isimleri!
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ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Sevmek Zamanı konusu nedir? Sevmek Zamanı oyuncu kadrosunda kimler var? Sevmek Zamanı uyarlama mı? Sevmek Zamanı oyuncuları ve isimleri nelerdir? Sevmek Zamanı dizisinin başrollerinde kimler var? İşte detaylar...
Sevmek Zamanı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. Peki, Sevmek Zamanı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Sevmek Zamanı dizisi uyarlama mı, hangi filmden uyarlamadır? Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak? Sevmek Zamanı konusu nedir?
Sevmek Zamanı her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecek.
Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmiyor. Dizinin senaristi Nalan Merter Savaş'tır.
Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.
İlhan Şen : Kağan Kerimoğlu
Deniz Işın : Firuze Yavuz
Serenay Aktaş : Leyla Kerimoğlu
Toprak Can Adıgüzel : Feryat Yavuz
Beran Soysal : Mehmet
Muttalip Müjdeci : Muhsin
Çağdaş Onur Öztürk : Taner Çeliker
Nimet İyigün : Zeynep Kerimoğlu
Onur Gözeten : Ömer
Derya Pınar Ak : Çiğdem
Ozan Yiğit : Serdar
Zeynep Oymak : Ayşegül
Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) June 20, 2022