Sevmek Zamanı final mi yapıyor? Sevmek Zamanı neden bitiyor? Sevmek Zamanı dizisi ne zaman bitecek?

Sevmek Zamanı dizisi her hafta pazartesi akşamları yeni bölümleri ile dizi severlerin karşısına çıkıyordu. Seyircilerin üzüleceği bir karar veren dizi final yapıyor. Peki, Sevmek Zamanı son bölümde neler oluyor? Sevmek Zamanı final bölümü izle! Sevmek Zamanı final mi yapıyor? Sevmek Zamanı bitiyor mu? Sevmek Zamanı dizisi ne zaman bitecek? İşte detaylar haberimizde...

SEVMEK ZAMANI FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN BİTİYOR?

Başrollerinde İlhan Şen ve Deniz Işın'ın yer aldığı ATV'nin Süreç Film imzalı Sevmek Zamanı dizisinin 5. bölüm final fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği Sevmek Zamanı dizisi, 5. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı dizi, 18 Temmuz Pazartesi akşamı son kez izleyicilerle buluşacak.

SEVMEK ZAMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Unutuyoruz, çünkü onlar bize susturduğumuz vicdanlarımızı hatırlatıyor!"

Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir.

Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir. Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden... Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar. Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder. Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır.

Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?

SEVMEK ZAMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nezarete düşen Firuze, onu Kağan'ın şikayet ettiğini düşünmektedir oysa gerçek çok farklıdır. Feryat, soluğu kardeşinin hayatını mahvettiğini düşündüğü Kağan'ın karşısında alır. Firuze'yi demir parmaklıkların ardından çıkaran Kağan, Leyla'nın ona büyük zararlar verebileceğini anlayınca iki yıllık suskunluğuna son verir. Leyla'nın yüzüne kızlarının hayatına mal olan kaza ile ilgili sarsıcı gerçekleri haykırır.

SEVMEK ZAMANI SON BÖLÜM İZLE!

SEVMEK ZAMANI FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE!