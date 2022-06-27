Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sevmek Zamanı dizisi uyarlama mı? Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak? - Haberler

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Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sevmek Zamanı dizisi uyarlama mı? Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak?

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Sevmek Zamanı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sevmek Zamanı dizisi uyarlama mı? Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak?

ATV'nin yakında yeni başlayacak olan yaz dizisi Sevmek Zamanı hakkında izleyiciler, Sevmek Zamanı konusu ne, oyuncuları kimler? Sevmek Zamanı dizisi uyarlama mı, hangi filmden uyarlamadır? Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak? araştırması yapıyor. Peki, Sevmek Zamanı dizisinin konusu nedir? Sevmek Zamanı senaryosu film ile aynı mı olacak? İşte detaylar...

Sevmek Zamanı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. Peki, Sevmek Zamanı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Sevmek Zamanı dizisi uyarlama mı, hangi filmden uyarlamadır? Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak?

Sevmek Zamanı dizisi yakında ATV'de başlayacak. Dizinin ilk bölümü 20 Haziran 2022'de ekranlara gelecek.

Dizi uyarlama değildir. Dizinin senaristi Nalan Merter Savaş'tır.

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

Sevmek Zamanı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Sevmek Zamanı dizisi uyarlama mı, hangi filmden uyarlamadır? Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak?

İlhan Şen : Kağan Kerimoğlu

Deniz Işın : Firuze Yavuz

Serenay Aktaş : Leyla Kerimoğlu

Toprak Can Adıgüzel : Feryat Yavuz

Beran Soysal : Mehmet

Muttalip Müjdeci : Muhsin

Çağdaş Onur Öztürk : Taner Çeliker

Nimet İyigün : Zeynep Kerimoğlu

Onur Gözeten : Ömer

Derya Pınar Ak : Çiğdem

Ozan Yiğit : Serdar

Zeynep Oymak : Ayşegül

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Nalan Merter Savaş Sevmek Zamanı Haberler

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