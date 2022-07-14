Sevmek Zamanı 5. Bölüm Final Fragmanı | "Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız" - Haberler

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Sevmek Zamanı 5. Bölüm Final Fragmanı | "Sen yıkılırsan biz enkaz altında kalırız"

DailyMotion.com - TV
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#SevmekZamanı Pazartesi 20.00'de #atv'deOyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem),...

#SevmekZamanı Pazartesi 20.00'de #atv'de

Oyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)

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