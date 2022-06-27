Sevmek Zamanı dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevmek Zamanı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. Sevmek Zamanı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevmek Zamanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu?

SEVMEK ZAMANI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevmek Zamanı dizisinin 3. bölüm fragmanı bugünkü yeni bölümün ardından çıkacak. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

SEVMEK ZAMANI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEVMEK ZAMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Aşık olmadığın birine alışmaya çalışma, bu ölümden de beter!"

Kağan'ın evli olduğundan habersiz Firuze, her geçen gün aşka biraz daha teslim olur. Yaşadığı hayatta kendini mahkûm gibi hisseden Kağan için ise zaman iyice daralmaktadır. Ailesini korumaya çalışan Feryat'ın ilişkisi geri dönülmez bir yola girerken, geçmişin kâbusları da bir türlü peşini bırakmamaktadır. Bu sırada Firuze'ye âşık olan Mehmet, kendini ciddi bir kararın eşiğinde bulur. Çiğdem'in hayatı iyice zorlaşmaya başlar ama Ömer onu yalnız bırakmaz. Kağan'ın hareketlerinden şüphelenmeye başlayan Leyla büyük bir savaş başlatmak üzere hazırlığa başlar.

SEVMEK ZAMANI KONUSU NE?

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

SEVMEK ZAMANI OYUNCULARI KİMLER?

İlhan Şen : Kağan Kerimoğlu

Deniz Işın : Firuze Yavuz

Serenay Aktaş : Leyla Kerimoğlu

Toprak Can Adıgüzel : Feryat Yavuz

Beran Soysal : Mehmet

Muttalip Müjdeci : Muhsin

Çağdaş Onur Öztürk : Taner Çeliker

Nimet İyigün : Zeynep Kerimoğlu

Onur Gözeten : Ömer

Derya Pınar Ak : Çiğdem

Ozan Yiğit : Serdar

Zeynep Oymak : Ayşegül

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