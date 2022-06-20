Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevmek Zamanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu?
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ATV'nin beğenilen dizilerinden olan Sevmek Zamanı'nın bugün 1. bölümü ekranlara geldi. 1. bölümünün ardından izleyiciler Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak etti. Peki, Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevmek Zamanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sevmek Zamanı son bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Sevmek Zamanı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevmek Zamanı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. Sevmek Zamanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevmek Zamanı yeni bölüm fragmanı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son bölümde neler oldu?
Sevmek Zamanı dizisinin 2. bölüm fragmanı bugünkü yeni bölümün ardından yayınlandı.
SEVMEK ZAMANI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
''Geçmiş saklanabilen bir şey değil!''
Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişir. Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken, ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikilir. Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken, Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdir. Bu sır gün ışığına çıktığında artık kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacak, Firuze'nin sınavı asıl bundan sonra başlayacaktır.
Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi, onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.
İlhan Şen : Kağan Kerimoğlu
Deniz Işın : Firuze Yavuz
Serenay Aktaş : Leyla Kerimoğlu
Toprak Can Adıgüzel : Feryat Yavuz
Beran Soysal : Mehmet
Muttalip Müjdeci : Muhsin
Çağdaş Onur Öztürk : Taner Çeliker
Nimet İyigün : Zeynep Kerimoğlu
Onur Gözeten : Ömer
Derya Pınar Ak : Çiğdem
Ozan Yiğit : Serdar
Zeynep Oymak : Ayşegül
Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) June 20, 2022