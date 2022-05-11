Şevki Cingöz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şevki Bey kimdir? Yemekteyiz 'Şevki Cingöz' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şevki Bey yeni haftanın yarışmacıları arasında yer alıyor. Dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alan Şevki Bey kimdir? Şevki Cingöz kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği nedir? Hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ HAFTA YARIŞMACILARI KİMLERDİR? (9-13 MAYIS 2022)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni haftanın yarışmacıları şu şekilde:

- Selim Bey

- Selin Hanım

- İrem Hanım

- Şevki Bey

- Derya Hanım

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞEVKİ CİNGÖZ KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Mayıs yeni hafta yarışmacılarından birisi Şevki Bey (Şevki Cingöz) oldu.

Bu hafta Pazartesi günü yarışan yarışmacı Şevki Cingöz oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılan Şevki Cingöz 27 yaşındadır. Şevki Bey, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi mezunudur ve Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirmiştir. Özel bir okulda grafik tasarım eğitimi veren Şevki Cingöz Pazartesi günü yarışmacılardan toplamda 8 puan almıştır.

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