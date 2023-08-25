Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Şevket Sabancı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Şevket Sabancı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Şevket Sabancı kimdir? Kaç yaşında, serveti ne kadar? Şevket Sabancı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Şevket Sabancı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Şevket Sabancı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Şevket Sabancı kimdir? Kaç yaşında, serveti ne kadar? Şevket Sabancı hayatı ve biyografisi! Detaylarhaberimizde.

ŞEVKET SABANCI KİMDİR?

Şevket Sabancı (15 Haziran 1936, Kayseri - 22 Temmuz 2021, İstanbul), Türk iş insanı, hayırsever ve Sabancı ailesi'nin ikinci kuşak üyesi.

Şevket Sabancı Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak 15 Haziran 1936'da Kayseri'nin Talas ilçesinin Akçakaya köyünde doğdu. Yükseköğrenimini İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nin tekstil mühendisliği alanında tamamladı. Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Holdingi yurt dışında temsil etti. Ayrıca holdingin tekstil alanındaki başarılarında önemli katkılarda bulundu. Hacı Ömer Sabancı Vakfı ve Sabancı Holding kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding uzun yıllar yönetim kurulu başkan vekilliğini yürüttü.

2000 yılında Sabancı Holding'teki ortaklığını devam ettirmek kaydıyla hisselerini satıp oğlu Ali Sabancı ve kızı Emine Sabancı Kamışlı ile birlikte Esas Holding'i kurdu. 10 yılda 6 milyar TL ciro yapan şirket, havacılık, gıda, perakende, gayrimenkul, eğlence ve sağlık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Pegasus Hava Yolları'nın sahibi olan şirket, kendi alanında Southwest Airlines stratejisini Türk sivil havacılığına uygun hale getirmeye çalışarak büyüme stratejisi izlemektedir. Şevket Sabancı, 1 Ocak 2020 tarihinde Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini oğlu Ali Sabancı'ya devretti.

ŞEVKET SABANCI SERVETİ NE KADAR?

Şevket Sabancı, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 900 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer aldı. 2020 yılında ise 650 milyon dolarlık serveti ile 49. sırada yer aldı.

Şevket Sabancı, The Economist Dergisi'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk Aile" listesinde 7-8 milyar dolar servetiyle 2. sırada yer aldı. Kurucusu olduğu Esas Holding, İngiltere'deki yatırımları nedeniyle Şevket Sabancı'yı İngiltere'nin de en zenginleri arasında yer almasını sağladı. Sabancı, The Sunday Times'ın 2011'de yayımladığı zenginler listesinde 650 milyon sterlinlik servetiyle 114. sırada yer aldı.

ŞEVKET SABANCI NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Şevket Sabancı, 22 Temmuz 2021'de İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. 23 Temmuz 2021'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.