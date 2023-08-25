Şevket Emrecan Sabancı kimdir, kaç yaşında? Emrecan Sabancı Instagram hesabı!

Şevket Emrecan Sabancı'nın hayatı, eğitimi ve iş dünyasındaki başarıları hakkında detaylar araştırılmaktadır. Şevket Emrecan Sabancı kimdir merak konusu oldu. Peki, Şevket Emrecan Sabancı kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Kaza haberinin ardından çiftin çocukları araştırılmaya başlandı. Şevket Emrecan Sabancı kimdir sorusu gündeme geldi. Şevket Emrecan Sabancı kaç yaşında merak konusu oldu. Peki, Şevket Emrecan Sabancı kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ŞEVKET EMRECAN SABANCI KİMDİR?

Şevket Emrecan Sabancı, 2001 yılında dünyaya gelmiştir. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın en büyük oğullarıdır.

ŞEVKET EMRECAN SABANCI BABASI KİM?

Ali Sabancı, 5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya geldi. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisans derecesini 1995 yılında almıştır. 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon $ servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı olmuştur.

Üniversite yıllarından tanıdığı, medya patronu Aydın Doğan'ın kızı ve Hürriyet gazetecilik yönetim kurulu başkanı olan Vuslat Doğan Sabancı ile evlendi. Çiftin, Şevket Emrecan ve Kaan Ali adlarında 2 oğulları vardır.