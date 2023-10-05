Şevket Çoruh'un yeni dizisi 'Korkma Ben Yanındayım' ne zaman yayınlanacak? Konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un yeni dizisi gündeme geliyor. Çoruh, "Korkma Ben Yanındayım" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Korkma Ben Yanındayım ne zaman yayınlanacak ve konusu nedir merak ediliyor. Korkma Ben Yanındayım oyuncu kadrosu kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Şevket Çoruh'un yeni dizisi "Korkma Ben Yanındayım" ne zaman yayınlanacak?

Şevket Çoruh'un yeni dizisi "Korkma Ben Yanındayım" ne zaman yayınlanacağı ve dizinin konusu nedir merak ediliyor. Yeni sezonda devam eden Arka Sokaklar'a geri döneceği konuşulan Şevket Çoruh'un yeni dizisi belli oldu. Korkma Ben Yanındayım ne zaman yayınlanacak? Konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

KORKMA BEN YANINDAYIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, D Media, Med Yapım ve Most Yapım başta olmak üzere ülkemizin önde gelen şirketlerinden teklif alan Çoruh, sonunda kararını verdi ve Fatih Aksoy'un patronu olduğu Med Yapım'la anlaştı. Şevket Çoruh FOX için çekilecek olan ilk adı Küçük Anne olan "Korkma Ben Yanındayım" dizisiyle el sıkıştı. Başarılı aktör Fikret Reyhan'ın yöneteceği, Erkan Birgören'in yazdığı dizide Nihat rolüne hayat verecek ve İnci'nin (Gökçe Güneş Doğruöz) babası olarak seyirci karşısına çıkacak. Ancak dizinin yayın tarihi henüz belli değildir.

KORKMA BEN YANINDAYIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda da devam ediyor. 16 yıl boyunca yer aldığı diziye geri dönmesi beklenen Şevket Çoruh ise yeni bir diziyle anlaştı. Başarılı oyuncu, FOX TV için çekilen Korkma Ben Yanındayım dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bununla beraber dizinin konusu henüz belli değildir.

KORKMA BEN YANINDAYIM DİZİSİ OYUNCU KADROSU KİMLER?

Korkma Ben Yanındayım dizisi FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor ancak dizinin oyuncu kadrosu henüz açıklanmamıştır.