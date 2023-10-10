Usta oyuncu Şevket Çoruh kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılırken, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Şevket Çoruh'un biyografisi ve hayatı araştırılıyor. Yer aldığı dizi ve filmlerle gündeme gelen Şevket Çoruh kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Şevket Çoruh kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Şevket Çoruh'un biyografisi!

Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Şevket Çoruh kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Çoruh Aslen Artvinli olan Şevket Çoruh'un Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı vardır. Şevket Çoruh kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Şevket Çoruh'un biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.

Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de büyümüştür.

Çoruh Aslen Artvinlidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu'ndan boşanmış ve bunu da "Birbirimize artık aşık değiliz." şeklinde açıklamıştır.

Şevket Çoruh 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen kendisinde bulunan İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretti.

1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur.

2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle tanınır.

Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.

Oynadığı Bazı Sinema Filmleri

2008 Usta

2004 Eğreti Gelin (Hasan)

2004 Anlat İstanbul (Recep)

2003 İnşaat (Sudi)

Oynadığı Bazı Dizi Filmler

Arka Sokaklar Mesut 2006

Gönül Kudret 2006

Savcının Karısı Ünal 2005

Canın Sağolsun Tayfun 2005

Sultan Makamı Sultan 2003

Azad Zübeyir 2002

Yılan Hikayesi Yaşar 1999

Affet Bizi Hocam Bekir 1998

Köşe Kapmaca 1996

Sevda Kondu Rıza 1996

Çiçek Taksi Çamur Şevket 1995

Oynadığı Bazı Televizyon Filmleri

Kayıp Aşklar Kemal 2004

Bir Aşk Hikayesi Musa 2004

Gülizar Pirasan 2004

Ödülleri

11. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri, 2004 › En İyi Erkek Oyuncu İnşaat

23. İstanbul Film Festivali, 2004 › En İyi Erkek Oyuncu İnşaat

25. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 2003 › En İyi Erkek Oyuncu İnşaat