Ünlü oyuncu Şevket Çoruh ile eski eşi Günay Karacaoğlu yeni bir projede karı- kocayı oynayacaklar. Şevket Çoruh yeni dizisi nedir ve ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Şevket Çoruh ile eski eşi Günay Karacaoğlu yeni dizisi nedir? Ne zaman yayınlanacak?

Şevket Çoruh yeni bir dizide rol alacak. Dizide eski eşi Günay Karacaoğlu ile partner oldu. Şevket Çoruh'un yeni dizisi nedir ve ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yıllar önce boşanan çift, dizide karı kocayı oynayacak. Şevket Çoruh ile eski eşi Günay Karacaoğlu yeni dizisi nedir? Ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

ŞEVKET ÇORUH İLE ESKİ EŞİ GÜNAY KARACAOĞLU YENİ DİZİSİ NEDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, gelen projeleri değerlendiren Şevket Çoruh, FOX'un yeni projesi Korkma Ben Yanındayım ile anlaştı. Çoruh ile 1993-2004 yılları arasında evli kalan başarılı oyuncu Günay Karacaoğlu da diziyle anlaştı. Gökçe Güneş Doğrusöz'ün "İnci" rolüne hayat vereceği, Fikret Reyhan'ın yöneteceği, başarılı senarist Erkan Birgören'in ise yazdığı dizide Şevket Çoruh bir deniz feneri bekçisi olan Nihat'a, Günay Karacaoğlu da kızı İnci'nin okulunda çalışan Seher'e hayat verecek.