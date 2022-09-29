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Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu mesajı ne? Şevket Çoruh eski eşi kim?

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Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu mesajı ne? Şevket Çoruh eski eşi kim?

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren sevilen oyuncu Günay Karacaoğlu, 3. kez nikah masasına oturarak Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile evlendi. Nikah törenine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Günay Karacaoğlu'nun fotoğrafına eski eşi Şevket Çoruh da yorum yaptı. Peki, Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu mesajı ne? Şevket Çoruh eski eşi kim? İşte detaylar...

Oyuncu Günay Karacaoğlu evlendi, eski eş Şevket Çoruh'tan yorum gecikmedi: Çok güzelsinizOyuncu Günay Karacaoğlu evlendi, eski eş Şevket Çoruh'tan yorum gecikmedi: Çok güzelsiniz

Başarılı oyuncu Günay Karacaoğlu, bir süredir birlikte olduğu Saadettin Eskiçorapçı ile nikah masasına oturdu. Nikah töreninden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak evlendiğini duyuran Karacaoğlu'nun paylaşımına eski eşi Şevket Çoruh da yorum yaptı. Peki, Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu mesajı ne? Şevket Çoruh eski eşi kim? Detaylar haberimizde...

ŞEVKET ÇORUH GÜNAY KARACAOĞLU MESAJI NE?

Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan oyuncu Günay Karacaoğlu, Instagram hesabından müjdeli haberi vererek "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi 'evet' dedim" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına Janset Paçal, Ecem Özkaya, Betül Demir, Yeşim Salkım, Yüsra Geyik ve Gonca Vuslateri gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu yağdı.

Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu mesajı ne? Şevket Çoruh eski eşi kim?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Günay Karacaoğlu Şevket Çoruh Gündem Magazin Haberler

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