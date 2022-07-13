11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak Sinema Tarihine adını kazıyan Şevket Altuğ'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Şevket Altuğ kimdir? Şevket Altuğ kaç yaşında, nereli? Şevket Altuğ filmleri neler? Şevket Altuğ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

Şevket Altuğ, 13 Mart 1943 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğmuştur. Aslen Sürmenelidir. Şarkıcı Emre Altuğ ve oyuncu Pınar Altuğ ile sadece soyadı benzerliği dışında bir akrabalığı yoktur.

6 aylık iken İstanbul'a geldi. İlkokul döneminden liseye kadar öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvar Bölümünde 4 sene eğitim gördü. Tiyatro hayatı 1962 yılında başladı. 5 yıl süreyle AEG reklamlarında oynadı. İlk olarak "Seyehatname" isimli bir televizyon dizisinde rol aldı daha sonra ardından "Perihan Abla" ve "Süper Baba" geldi.

İlk filmi 1975 yapımı "İşte Hayat"tır. Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fiko rollerinin dışında birçok filmde rol almıştır. 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak Sinema Tarihine adını kazımıştır.

Şevket Altuğ son olarak 2002-2003 yayın döneminde yayınlanan "Unutma Beni" adlı dizide bir Hırsız'ı canlandırdı.

Şevket Altuğ, 2002 yılından beri yazlarını Datça'da geçiriyor.

1971 yılında kendisi gibi tiyatrocu olan Jale Altuğ ile evlendi. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu var

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Hababam Sınıfı Müzikali : Rıfat Ilğaz - Şan Tiyatrosu Müzikalleri

Carmen

Hava Duruşması

Yumurta

Polisler

1969 - Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu

1963 - Gizli Ordu : Brendan Beehan - Ankara Sanat Tiyatrosu

1963 - Godot'u Beklerken : Samuel Becket - Ankara Sanat Tiyatrosu

1963 - Ölü Canlar : Nikolay Gogol/Arthur Adamov - Ankara Sanat Tiyatrosu

1963 - Mezarsız Ölüler : Jean Paul Sartre - Ankara Sanat Tiyatrosu

Filmleri :

1976 - Kapıcılar Kralı

1976 - Meraklı Köfteci

1976 - Aile Şerefi

1976 - Hasip ile Nasip

1976 - Mağlup Edilemeyenler

1977 - Şabanoğlu Şaban

1977 - Gülen Gözler

1978 - Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

1979 - Düşman

1982 - Dolap Beygiri

1982 - Yedi Bela Hüsnü

1983 - Şekerpare

1983 - Tokatçı

1988 - Perihan Abla (tv)

1990 - Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1991 - İmdat ile Zarife

1992 - Gölge Oyunu

1993 - Süper Baba (tv) (Fiko)

2002 - Unutma Beni (tv)