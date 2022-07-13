Şevket Altuğ kimdir? Şevket Altuğ kaç yaşında, nereli? Şevket Altuğ filmleri neler?
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Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fiko rollerinin dışında birçok filmde rol alan Şevket Altuğ'un hayatı merak ediliyor. Peki, Şevket Altuğ kimdir? Şevket Altuğ kaç yaşında, nereli? Şevket Altuğ filmleri neler? Şevket Altuğ hayatı ve biyografisi nedir?
11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak Sinema Tarihine adını kazıyan Şevket Altuğ'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Şevket Altuğ kimdir? Şevket Altuğ kaç yaşında, nereli? Şevket Altuğ filmleri neler? Şevket Altuğ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?
Şevket Altuğ, 13 Mart 1943 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğmuştur. Aslen Sürmenelidir. Şarkıcı Emre Altuğ ve oyuncu Pınar Altuğ ile sadece soyadı benzerliği dışında bir akrabalığı yoktur.
6 aylık iken İstanbul'a geldi. İlkokul döneminden liseye kadar öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvar Bölümünde 4 sene eğitim gördü. Tiyatro hayatı 1962 yılında başladı. 5 yıl süreyle AEG reklamlarında oynadı. İlk olarak "Seyehatname" isimli bir televizyon dizisinde rol aldı daha sonra ardından "Perihan Abla" ve "Süper Baba" geldi.
İlk filmi 1975 yapımı "İşte Hayat"tır. Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fiko rollerinin dışında birçok filmde rol almıştır. 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak Sinema Tarihine adını kazımıştır.
Şevket Altuğ son olarak 2002-2003 yayın döneminde yayınlanan "Unutma Beni" adlı dizide bir Hırsız'ı canlandırdı.
Şevket Altuğ, 2002 yılından beri yazlarını Datça'da geçiriyor.
1971 yılında kendisi gibi tiyatrocu olan Jale Altuğ ile evlendi. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu var
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:
Hababam Sınıfı Müzikali : Rıfat Ilğaz - Şan Tiyatrosu Müzikalleri
Carmen
Hava Duruşması
Yumurta
Polisler
1969 - Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu
1963 - Gizli Ordu : Brendan Beehan - Ankara Sanat Tiyatrosu
1963 - Godot'u Beklerken : Samuel Becket - Ankara Sanat Tiyatrosu
1963 - Ölü Canlar : Nikolay Gogol/Arthur Adamov - Ankara Sanat Tiyatrosu
1963 - Mezarsız Ölüler : Jean Paul Sartre - Ankara Sanat Tiyatrosu
Filmleri :
1976 - Kapıcılar Kralı
1976 - Meraklı Köfteci
1976 - Aile Şerefi
1976 - Hasip ile Nasip
1976 - Mağlup Edilemeyenler
1977 - Şabanoğlu Şaban
1977 - Gülen Gözler
1978 - Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
1979 - Düşman
1982 - Dolap Beygiri
1982 - Yedi Bela Hüsnü
1983 - Şekerpare
1983 - Tokatçı
1988 - Perihan Abla (tv)
1990 - Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni
1991 - İmdat ile Zarife
1992 - Gölge Oyunu
1993 - Süper Baba (tv) (Fiko)
2002 - Unutma Beni (tv)