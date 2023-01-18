Bedelli Askerlik yapmayı planlamakta olan adaylar tarafından en çok merak edilen terimlerden birisi de Sevk Tarihi oluyor ve Sevk Tarihi Nedir? Sorusu bu nedenle çok merak ediliyor. Peki, Bedelli olarak askerlik yapacaklar için Sevk Tarihi Nedir? 2023 Bedelli Askerlikte Sevk Tarihi ne demek?

Sevk Tarihi Nedir? Sorusu, bedelli askerlik yapmak isteyen karşılaştığı sorular arasında yer almaktadır. Bu nedenle arama motorları üzerinde 2023 Bedelli Askerlikte Sevk Tarihi ne demek? Sorusu, sık sık araştırılmaktadır. 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden adayların erişimine açılacak. Peki, Sevk Tarihi Nedir? 2023 Bedelli Askerlikte Sevk Tarihi ne demek?

SEVK TARİHİ NEDİR?

Özellikle bedelli askerlik yapmayı düşünen kişilerin merak ettiği Sevk Tarihi Nedir? Sevk Tarihi, Askeri birliğe teslim olacağı günü bildirmekte olan tarihe sevk başlangıç tarihi, askerlik için başvurulacak olan son tarihi ifade etmek için kullanılan güne ise sevk bitiş tarihi denmektedir. Bedelli askerlik yapmayı düşünen kişilerin askerlik için başvuru yapacakları zaman aralığını belirten dönem için sevk tarihi ifadesi kullanılmaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA GRUBU NEDİR?

Birinci grupta kimlerin ikinci ve üçüncü grupta kimlerin askere alınacağı tamamen sistemsel olarak belirlenmektedir. Bir celp dönemi için toplam alınacak askerlerin %90'ı birinci grupta %10'u ise ikinci ve üçüncü grupta askere alınmaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMASI NEYE GÖRE YAPILIR?

Sınıflandırma işlemleri, günün gelişen şartları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülerin bilgileri ve Asker alma Genel Müdürlüğünce belirlenen seçim kriterleri esas alınarak bilgisayar üzerinden icra edilir.