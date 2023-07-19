Son Dakika: İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Disipline sevk edilenlerden Sevinç Gümüş gündem oldu. Peki, Sevinç Gümüş kimdir, nereli, kaç yaşında? İYİ Parti'den ihraç edilen Sevinç Gümüş kimdir, ne iş yapar, görevi ne, neden ihraç edildi? İYİ Parti ihraç haberleri son dakika!

Meral Akşener'in partisinde gelen son dakika haberlerine göre 6 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Bu isimler arasında bulunan Sevinç Gümüş ise çok merak ediliyor, araştırılıyor. Peki, Sevinç Gümüş kimdir, nereli, kaç yaşında? İyi Parti'den ihraç edilen Sevinç Gümüş kimdir, ne iş yapar, görevi ne, neden ihraç edildi? İYİ Parti ihraç haberleri son dakika! İşte detaylar…

SEVİNÇ GÜMÜŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sevinç Gümüş, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır. Gümüş, İYİ Parti'de genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

SEVİNÇ GÜMÜŞ İYİ PARTİ'DENNEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Sevinç Gümüş, İYİ Parti'de genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Detaylar birazdan haberimizde…