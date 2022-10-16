Oyuncu Sevinç Erbulak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Sevinç Erbulak kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Sevinç Erbulak kimdir? Sevinç Erbulak kaç yaşında, nereli? Sevinç Erbulak film ve dizileri neler? İşte detaylar...

Sevinç ErbulakTiyatrocu Füsun Erbulak ve Altan Erbulak kızıdır. Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Sevinç Erbulakkimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Sevinç Erbulak kimdir? Sevinç Erbulak kaç yaşında, nereli? Sevinç Erbulak film ve dizileri neler? Detaylar haberimizdedir…

SEVİNÇ ERBULAK KİMDİR?

Sevinç Erbulak 20 Ekim 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tiyatrocu Füsun Erbulak ve Altan Erbulak kızıdır. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Bale bölümünde eğitim gördü. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Daha sonra mezun olduğu bu bölümde eğitmenlik de yaptı.

Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de oynamaktadır. Epsilon Yayınları'ndan 2002 yılında "Gözünü Kırpma, Düşerim" adlı kitabı (ISBN 975-331-403-5) çıkmıştır. Avukat Dalin Midyat ile evliliğinden 2006 yılında Zeynep Kavin adını verdiği kızı dünyaya gelmiştir. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır. 2013 Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında Yiğit Sertdemir, Özen Yula, Cem Uslu ve Mirza Metin'in yazdığı Gezerken adlı oyunda yer almıştır.

Ablası Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç ve Özden Özgürdal ile birlikte Eylül 2014'te Erbulak Evi'ni kurdular. Erbulak Evi, 2014 yılı Ekim ayından beri oyunculuk, yazarlık, çizerlik alanlarında eğitim veriyor. Erbulak Evi kurucu eğitmenlerinden olan Sevinç Erbulak oyunculuk alanında görev almaktadır.

SEVİNÇ ERBULAK FİLM VE DİZİLERİ NELER?

Diziler

Süper Baba - 1993-1997

Baba Evi - 1997-2000

Babam ve Biz - 2001

Kuzenlerim - 2002-2004

Avrupa Yakası - 2004

Çat Kapı - 2005

Son Bahar - 2008 (Ruhsar)

Bebek İşi - 2013

Ulan İstanbul - 2015 (Aysel)

No 309 - 2016-2017 (Betül Sarıhan)

Darısı Başımıza - 2018 (Ferrin)

Erkenci Kuş - 2019 (Mihriban)

Kırmızı Oda - 2020 (Berna)

Senden Daha Güzel - 2022 (Serpil)

Filmler

Uzun Zaman Önce - 2019 (Saadet)

Lutfi - 2016 (Meral)

Masumiyet - 2015 (Meryem)

Karışık Kaset - 2014 (Feride)

Prensesin Uykusu - 2010

Ezber - 2009

Beş Vakit - 2006

Fidan Hanım'a Ne Oldu - 2001

Ağaçlar Ayakta Ölür - 2000