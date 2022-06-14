Sevinç Erbulak kimdir? Sevinç Erbulak kaç yaşında, nereli? Sevinç Erbulak biyografisi nedir?

20 Ekim 1975 tarihinde İstanbul'da, Füsun Erbulak ve Altan Erbulak gibi tiyatrocu bir anne babanın kızı olarak doğan Sevinç Erbulak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Bale bölümünden mezun olmuştur. Peki, Sevinç Erbulak kimdir? Sevinç Erbulak kaç yaşında, nereli? Sevinç Erbulak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEVİNÇ ERBULAK KİMDİR?

20 Ekim 1975 tarihinde İstanbul'da, Füsun Erbulak ve Altan Erbulak gibi tiyatrocu bir anne babanın kızı olarak doğan Sevinç Erbulak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Bale bölümünden mezun olmuştur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Erbulak, 1992-1993 sezonunda başladığı Şehir Tiyatroları'ndaki oyunculuk görevini ise hala sürdürmektedir.

Oynadığı oyunlardan bazıları; ''İstanbul'un Gözleri Mahmur, Çalıkuşu, Derya Gülü, Aşk-ı Memnu, Meraki, Soytarılar Okulu, Bisküvi Adam, Haydi Marsa Gidelim''dir. İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında yayımlanan ''Süper Baba'' dizisinde yaşayan oyuncu, dönemin en önemli yapımlarında kendi adına da büyük başarılara imza atmıştır.

2002 yılında Epsilon Yayınlarından ''Gözünü Kırpma, Düşerim'' adında bir kitap çıkaran Sevinç Erbulak, 2014 yılında ablası, yeğeni Dağhan Külegeç ve Özden Özgürdal ile ''Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi'' adlı bir okul açmış ve bu okulda tiyatro ve sahne sanatları eğitimi vermeye başlamıştır.

2005 yılında evlendiği Avukat Dalin Midyat ile 2009 yılında yollarını ayıran Sevinç Erbulak'ın 2006 yılında Zeynep Kavin adında bir kızları olmuştur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Erkenci Kuş (Mihriban) (TV Dizisi);

2018 – Darısı Başımıza (Şerife) (TV Dizisi)

2016-2017 – No: 309 (Betül) (TV Dizisi)

2015 – Perdesiz Sahneler (Sinema Filmi)

2014 – Karışık Kaset (Feride) (Sinema Filmi)

2013 – Kor (Kısa Film)

2013 – Bebek İşi (Sabahat) (TV Dizisi)

2012 – Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Prensesin Uykusu (Seçil) (Sinema Filmi)

2008-2009 Son Bahar (Ruhsar) (TV Dizisi)

2006- Beş Vakit (Yakup Anne) (Sinema Filmi)

2005- Çat Kapı (Zeynep) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Sakine) (TV Dizisi)

2002-2003 – Kuzenlerim (Ece) (TV Dizisi)

2001 – Fidan Hanım'a Ne oldu? (Nur) (TV Filmi)

2001 – Babam ve Biz (TV Dizisi)

2000 – Yaralı Kurt (Gül) (Sinema Filmi)

2000 – Ağaçlar Ayakta Ölür – Ayşe (Sinema Filmi)

1997-2000 – Baba Evi (Bilge)

1993-1997 – Süper Baba (Zeynep Aksu) (TV Dizisi)

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