Arabesk müziğin bilindik ve başarılı isimlerinden biri olan Orhan Gencebay'ın eşi olan Sevim Emre'nin hayatı merak ediliyor. Orhan Gencebay ile evliliği olan Sevim Emre kimdir? Sevim Emre kaç yaşında, nereli? Sevim Emre hayatı ve biyografisi!

Başarılı ses sanatçısı Orhan Gencebay'ın eşi olan Sevim Emre hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında ise Sevim Emre kaç yaşında, nereli? Sevim Emre hayatı ve biyografisi! araması yapılıyor. Merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

SEVİM EMRE KİMDİR?

Tam ismiyle Elif Sevim Emre, 2 Temmuz 1944 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Sevim Emre, 1963 yılında Güzellik Yarışmasına katıldı ve birinci olarak adından söz ettirdi. Bu birincilik, ona Türkiye'yi Beyrut'da gerçekleşen güzellik yarışmasında temsil etme kapısını de açmış oldu. Sevim Emre, Beyrut'taki yarışmada Avrupa 4.'sü seçildi.

Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarı ve güzelliği, tüm dikkatleri Sevim Emre'ye yöneltti. Kısa sürede sinem dünyasının kapıları önünde açıldı ve şöhret basamaklarını hızla tırmanmaya başladı. Sevim Emre, ilk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşadı. Filmde, Esma isimli karaktere hayat verdi. Bu filmdeki performansı ile hem yapımcılardan, hem de izleyiciden tam not aldı ve ardından birçok filmde rol aldı.

Sevim Emre, uzun yıllardır Orhan Gencebay ile beraber.. Orhan Gencebay ve Sevim Emre çiftinin, Gökhan ismini verdikleri bir erkek çocukları da var. Sevim Emre ve Orhan Gencebay çifti, uzun yıllardır birlikteler.

SEVİM EMRE'NİN FİLMLERİ

Kader Kurşunu (Güner) Sinema Filmi 1972

Berduş (Nesrin) Sinema Filmi 1969

Samanyolu (Şükran) Sinema Filmi 1967

Galatalı Mustafa (Zeynep) Sinema Filmi 1967

Yumrukların Kanunu Sinema Filmi 1966

Turist Ömer Almanya'daa Sinema Filmi 1966

Hayat Kasırgaları Sinema Filmi 1966

Cibali Karakolu (Esen) Sinema Filmi 1966

Boğaziçi'nde AşkB Sinema Filmi 1966

Battal Gazi (Konuk Oyuncu) Sinema Filmi 1966

Plajda Sevişelim / Neşeli Aşıklar (Çolpan) Sinema Filmi 1964

Koçero (Koçeronun Eşi) Sinema Filmi 1964

Hayat Kavgası Sinema Filmi 1964

Güzel Kadınlar Çetesi Sinema Filmi 1964

Helal Olsun Ali Abi (Ali'nin Sevgilisi) Sinema Filmi 1963

Harmandalı Efe'nin İntikamı Sinema Filmi 1963

Arka Sokaklar (Nur) Sinema Filmi 1963

Kıyma Bana Güzelim Sinema Filmi 1962

Harmandalı Efem Geliyor Sinema Filmi 1962

Dilberler Yuvası (Sevim) Sinema Filmi 1962

Bir Çiçek Üç Böcek (Suzan) Sinema Filmi 1962

Bir Aşk Günahı Sinema Filmi 1962

Ateşli Kan (Çingene kızı) Sinema Filmi 1962

Kızıl Vazo (Esma) Sinema Filmi 1961