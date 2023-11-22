Sevim Alan kimdir ve ne iş yaptığı merak edilirken Sevim Alan'ın hayatı ve biyografisi takipçileri tarafından araştırılıyor. Güzellik merkezi olan Sevim Alan kimdir ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Peki, Sevim Alan kimdir, ne iş yapıyor? Sevim Alan kaç yaşında, nereli?

Sevim Alan kimdir, ne iş yapıyor ve Sevim Alan kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Sevim Alan ne iş yapıyor, mesleği nedir merak ediliyor. Sevim Alan kimdir, ne iş yapıyor? Sevim Alan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

SEVİM ALAN KİMDİR?

Sevim Alan, Konya Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun olarak lisans eğitimi aldı. Daha sonra 4 mimarlık ofisi ve kendi ismiyle Türkiye'nin çeşitli noktalarında 50 farklı güzellik merkezi bulunuyor. Best Year 2020 ödül töreninde en başarılı kaş tasarım merkezi ödülünü almıştır. Ayrıca 2022 yılında, başarılı iş kadını ödülünü almıştır.