Sevim Alan'ın 17 milyonluk oyuncağı

İş dünyasının yıldızı parlayan isimlerinden Sevim Alan, başarısını kendine aldığı hediye ile kutladı. 17 milyonluk bir jeep satın alan ve yeni oyuncağına kavuşmak için gün sayan ünlü iş insanı, heyecanını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Kendi adını taşıyan güzellik merkezi zinciri ile iş hayatında büyük başarı elde eden Sevim Alan çalışkanlığıyla takdir topluyor. Gençler için açtığı akademi, kitap çalışması ve sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Alan, kendini ödüllendirdi. Orta Doğu'nun önde gelen iş insanlarından Ali Hızarcıoğlu'ndan aldığı 20 milyon dolarlık teklifle de gündem olan iş insanı, başarısını yeni aldığı ciple kutladı.

"BU AŞKA KUŞKO ARTIK BENİM"

Otomobillere merakıyla da bilinen Sevim Alan, 17 milyon lira değerinde Mercedes G63 marka cip aldı. İş insanlarının, sanatçıların ve futbolcuların favori otomobilleri arasında gösterilen yeni oyuncağına kavuşmak için gün sayan iş insanı, cipin fotoğrafını 135 bin takipçili sosyal medya hesabından "Bu aşko kuşko artık benim" notuyla paylaşarak adeta düşman çatlattı.

"ARAÇ KULLANARAK RAHATLIYORUM"

Çok yoğun bir tempoda çalıştığını ve zaman zaman kendisini ödüllendirerek motivasyonunu artırdığını belirten Sevim Alan, "Otomobiller benim için bir tutku. Stresli anlarımda araç kullanarak rahatladığımı yakın çevremdeki herkes bilir. Bu modeli de uzun zamandır takip ediyordum. Bazı ek donanımlar ve kişiselleştirmelerle siparişini verip ödemesini yaptım. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin" diye konuştu.