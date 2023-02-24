Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu. Bunun ardından futbol severler Sevilla takımında yer alan tüm futbolcular kimlerdir merak etti. Peki, Sevilla takım kadrosu 2023! Sevilla takımındaki futbolcular kimler? Sevilla forvet, orta saha, defans ve kalecileri kimdir? İşte Sevilla güncel futbol kadrosu...

Sevilla Fútbol Club, İspanyol futbol kulübü. Ülkenin en yüksek prestijli ligi olan La Liga'nın köklü takımlarından birisidir. Sevilla'nın maç kadrosu merak ediliyor. Peki, Sevilla futbol takımı kadrosu nedir? Sevilla'nın kadrosunda kimler var? Sevilla'nın forvetleri kimler? Sevilla'nın orta saha oyuncuları kimdir? Sevilla'nın defansında kimler var? İşte tüm kadro ve detaylar...

SEVİLLA FC HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Sevilla Fútbol Club, İspanyol futbol kulübü. Ülkenin en yüksek prestijli ligi olan La Liga'nın köklü takımlarından birisidir. 1905 yılında kurulan Sevilla FC'nin yakın tarihteki en büyük başarıları 6 kez UEFA Avrupa Ligi ile 1 kez UEFA Süper Kupası'nı kazanmasıdır. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyon olan takım unvanına sahiptir.

Sevilla şehrinin iki büyük takımından birisi olan Sevilla FC'yi İspanyol teknik direktör Manolo Jiménez ve ekibi çalıştırmaktadır. Manolo Jiménez takım tarihinin en büyük teknik direktörü olan Juande Ramos'un takımdan ayrılıp Tottenham Hotspur'a gitmesiyle gelmiştir. Ancak Juande Ramos kadar sevilmediği bilinmektedir.Takımın başkanlığını ülkenin önde gelen isimleri ile yakınlığı bilinen İspanyol José María del Nido yapmaktadır.Takımın renkleri bordo-beyaz olup taraftarlar takıma bordo-beyazlar demektedir. Maçlarını 45.000 koltuklu Ramón Sánchez Pizjuán'da oynayamaktadır.

Sevilla Başarıları:

La Liga (1): 1945-1946

Copa del Rey (4): 1935, 1939, 1948 ,2007

Supercopa de España (1): 2007

UEFA Avrupa Ligi (6): 2005-06, 2006-07, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2019-20'

UEFA Süper Kupası (1): 2006

SEVİLLA FC FUTBOL TAKIMI KADROSU (GÜNCEL 2023)

1 : Sırbistan : KL : Marko Dmitrovic

2 : Arjantin : DF : Gonzalo Montiel

3 : İsveç : DF : Ludwig Augustinsson

4 : Hollanda : DF : Karim Rekik

5 : Arjantin : FV : Lucas Ocampos

6 : Sırbistan : OS : Nemanja Gudelj

7 : İspanya : FV : Suso

8 : İspanya : OS : Joan Jordán

10 : Hırvatistan : OS : Ivan Rakitic (2. Kaptan)

11 : Fas : FV : Munir

12 : İspanya : FV : Rafa Mir

13 : Fas : KL : Bono

14 : İspanya : OS : Óscar Rodríguez

15 : Fas : FV : Youssef En-Nesyri

16 : İspanya : DF : Jesús Navas (kaptan)

17 : Arjantin : FV : Erik Lamela

18 : Danimarka : OS : Thomas Delaney

19 : Arjantin : DF : Marcos Acuña

20 : Brezilya : DF : Diego Carlos

21 : İspanya : OS : Óliver Torres

22 : Fas : FV : Oussama Idrissi

23 : Fransa : DF : Jules Koundé

24 : Arjantin : OS : Papu Gómez

25 : Brezilya : OS : Fernando (3. Kaptan)