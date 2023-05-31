Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Roma maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi final maçında hedeflerine ulaşmak isteyen Sevilla Roma takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Sevilla Roma maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Sevilla Roma maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Sevilla Roma maçı ile ilgili tüm detaylar...