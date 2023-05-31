Sevilla Roma maç özeti! (VİDEO) Sevilla Roma maçı özeti izle! Sevilla Roma maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi finalinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilla Roma maçını kaçıran futbolseverler Sevilla maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Sevilla Roma maç özeti! Sevilla Roma maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Sevilla Roma maçı kaç kaç bitti? İşte, Sevilla Roma maç özeti!